Ilary Blasi non impedirà ai figli di stare con Noemi Bocchi: “Non ha posto veti sulla custodia” Ilary Blasi non avrebbe intenzione di impedire ai suoi figli di stare con Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti. La conduttrice dell’Isola dei famosi intenderebbe dare “una dimensione più serena alla separazione”.

A cura di Stefania Rocco

Ilary Blasi non avrebbe alcuna intenzione di impedire ai figli Cristian, Chanel e Isabel di stare con Noemi Bocchi, attuale compagna di Francesco Totti. Lo sostiene Il Messaggero secondo il quale la conduttrice non avrebbe posto alcun veto sulla custodia dei ragazzi. Si tratterebbe di un modo per dare alla separazione in corso “una dimensione più serena” rispetto a quanto è stato finora, con i due ex coniugi che sono finiti a farsi la guerra in tribunale per definire i dettagli del divorzio.

Bastian Muller a casa di Ilary Blasi

Che Ilary intenda spostarsi verso toni più concilianti che non impediscano, di fatto, alle parti in causa di andare avanti con la propria vita privata lo dimostra l’ultimo video che ha postato in rete. Nel filmato, la conduttrice dell’Isola dei famosi inquadra la piccola Isabel mentre gioca con un’amichetta e Bastian Muller. L’imprenditore tedesco che da mesi è il nuovo compagno della presentatrice è stato nella villa all’Eur che per anni è stata la residenza di Ilary e Totti. Questa apertura nei confronti di Noemi potrebbe avere effetti positivi anche su Totti e sulla sua reazione di fronte alla presenza di Bastian nella vita dei suoi figli.

Il rapporto tra Ilary Blasi e Bastian Muller

Ilary non ha mai nascosto di essere profondamente innamorata di Bastian. La decisione di uscire allo scoperto a pochi mesi dalla separazione dimostra quando siano concrete le possibilità che sia proprio l’imprenditore tedesco l’uomo accanto al quale la conduttrice ha deciso di rifarsi una vita dopo la separazione da Totti. Anche Francesco ha investito nel rapporto con Noemi Bocchi. La coppia si è trasferita in un attico a Roma nord, a testimonianza del fatto che anche l’ex capitano della Roma sta vivendo una nuova stagione della sua vita sentimentale. Restano da definire i dettagli del divorzio ma, dal punto di vista emotivo, sia Francesco che Ilary sembrano avere definitivamente voltato pagina.