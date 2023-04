Ilary Blasi con i figli a Napoli per Pasqua, con loro anche Bastian Muller Ilary Blasi trascorre le vacanze di Pasqua a Napoli con i suoi figli Cristian, Chanel e Isabel. Con loro c’è anche Bastian Muller.

A cura di Ilaria Costabile

Ilary Blasi ha lasciato la Capitale per godersi pienamente queste brevi vacanze pasquali. La conduttrice, infatti, si trova a Napoli, dove ha trascorso la domenica di Pasqua con i suoi tre figli, gli amici e ovviamente il suo compagno Bastian Muller.

Le foto a Napoli pubblicate su Instagram

L'allegra combriccola ha passeggiato per il centro della città, addentrandosi tra le stradine di San Gregorio Armeno e gustando una pizza in uno dei locali più noti di Napoli, dove era stata allestita una tavolata tutta per loro. Dalle storie pubblicate su Instagram dalla conduttrice, si scorge il paesaggio iconico con il mare e il Vesuvio che spicca sul golfo, ripreso dalla collina di Posillipo, dove l'intera compagnia ha potuto godere del bel sole che ha illuminato gran parte della giornata di Pasqua. Con lei, anche i suoi figli Cristian, Chanel e Isabel, come mostra anche uno scatto in bianco e nero pubblicato sul suo profilo. Tra i commensali della lunga tavolata si vede anche Bastian Muller, il compagno della conduttrice, che ormai è sempre più presente anche nelle apparizioni social.

Ilary Blasi e Bastian Muller, ormai, vivono tranquillamente la loro relazione, nonostante pare che Francesco Totti non abbia gradito il fatto che il nuovo compagno della ex moglie stia sempre più vicino ai suoi figli. Intanto, continua la separazione giudiziale che vede gli ex coniugi scontrarsi legalmente per decidere chi debba trascorrere più tempo con Cristian, Chanel e Isabel e chi, ad esempio, debba mantenere il possesso della villa all'Eur, dove attualmente vive la conduttrice. Incomprensioni, invece, per quanto riguarda l'assegno di mantenimento che Blasi avrebbe rifiutato per lei stessa, cosa che invece spetta ai figli della coppia, e stando ad alcune voci in merito pare che la richiesta da parte della conduttrice dell'Isola dei Famosi, sia stata particolarmente onerosa, ma gli avvocati hanno prontamente chiarito la questione.