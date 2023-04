“Francesco Totti ha offerto molto meno di 15 mila euro al mese”, la nota degli avvocati di Ilary Blasi All’indomani dell’ultima udienza e aspettando gli esiti della prima sentenza provvisoria, i legali della conduttrice spezzano il silenzio: “Ancora una volta si tenta di dare un’immagine della signora Blasi in contrasto con quella reale”.

A poco meno di una settimana dall'ultima udienza in tribunale per la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, non si fermano gli strascichi. Adesso parla ufficialmente Ilary Blasi e lo fa attraverso una nota dei suoi avvocati, pubblicata dall'edizione locale di Roma de "La Repubblica". In queste dichiarazioni, Ilary Blasi confuta le voci riportate in precedenza dal Corriere della Sera sulla presunta offerta di Francesco Totti di un assegno di mantenimento da 15 mila euro al mese. In realtà, secondo quanto dichiarato dai rappresentanti legali di Ilary Blasi, la cifra sarebbe molto più bassa: "Ancora una volta si tenta di dare un’immagine della signora Blasi in contrasto con quella reale".

Le dichiarazioni di Ilary Blasi

È un momento molto difficile per la storia di questo processo e Ilary Blasi, con la decisione di spezzare il suo silenzio, rimette tutto in gioco, soprattutto il bilancino dell'opinione pubblica: "Totti non mi ha mai offerto 15 mila euro al mese per i nostri tre figli". L'ex capitano della Roma, infatti, avrebbe offerto molto di meno. Questa è la versione dei legali di Ilary Blasi:

In merito alle illazioni di alcune testate, i legali sono costretti a precisare che la signora Blasi non ha mai rifiutato un assegno di 15 mila euro al mese per i figli, anche perché il signor Totti non ha mai offerto alla moglie cifre di quell’ordine. Ancora una volta si tenta di dare un’immagine della signora Blasi in contrasto con quella reale.

La sentenza sull'affidamento dei figli

"Una barca di soldi", così invece venivano definite le richieste di Ilary Blasi in un retroscena del Corriere della Sera. Si riportava una richiesta di circa 20 mila euro al mese a fronte della quale l'offerta di Francesco Totti si sarebbe fermata a 15 mila euro. L'offerta sarebbe molto meno, invece, per gli avvocati. Intanto, la sentenza sull'affidamento dei tre figli è attesa a giorni, massimo dieci, probabilmente potrebbe arrivare anche in queste ore. Totti e Ilary hanno chiesto l'affidamento condiviso e non dovrebbero esserci problemi: sarà concesso. Il magistrato, però, potrebbe anche in futuro sentire i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, per capire quali siano le loro volontà.