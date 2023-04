Bastian gioca con Isabel a casa di Ilary Blasi, il video che potrebbe far arrabbiare Totti Ilary Blasi pubblica un video che mostra il compagno Bastian Muller giocare con Isabel, ultima figlia nata dal matrimonio con Francesco Totti. L’ex capitano della Roma aveva già mal digerito le foto della figlia con l’imprenditore tedesco. Come reagirà di fronte a questo filmato?

Bastian Muller è ormai diventato un pezzo importante della vita di Ilary Blasi, tanto da spingere la conduttrice a coinvolgerlo nel rapporto con i suoi figli. Lo dimostra il video caricato qualche ora fa tra le Instagram stories della conduttrice dell’Isola dei famosi.

Il video di Bastian che gioca con Isabel

È Ilary a riprendere la scena. Di fronte alla fotocamera ci sono la piccola Isabel e un’amichetta che giocano al classico “Attenti al pirata”, gioco da tavolo amato dai ragazzini di tutto il mondo. È l’amica di Isabel a pronunciare il nome di Bastian del quale Blasi inquadra solo le mani. L’uomo risponde in inglese, segno che non ha ancora imparato l’italiano. Inconfondibile la voce di Ilary che non appare ma è presente. Il filmato è stato girato a casa della conduttrice, come testimonia la vista che si scorge al di là delle porta-finestre.

Il fastidio di Totti di fronte alle foto di Bastian con Isabel

Il video postato da Ilary sui social potrebbe infastidire Francesco Totti. Intanto perché mostra Bastian a suo agio nella villa nella quale, fino a un anno fa, viveva insieme alla moglie e ai figli. Villa che il tribunale, per il momento, ha assegnato a Ilary che può disporne nella maniera che preferisce. Bastian, quindi, ha tutto il diritto di esserci. Ma c’è un altro aspetto che potrebbe suscitare le ire del Pupone. Già qualche tempo fa, il settimanale Chi aveva pubblicato le foto di Isabel insieme alla madre e al suo nuovo compagno, foto che avevano infastidito Totti, non abituato a vedere la figlia minore in compagnia del nuovo fidanzato della madre. Niente che lo stesso Francesco non abbia già fatto. Isabel, la scorsa estate, era stata fotografata mentre, insieme al padre, usciva dal palazzo in cui abitava Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco, prima di trasferirsi nel nuovo attico a Roma nord.