Separazione Totti-Blasi, alla conduttrice villa all’Eur e assegno da 12.500 euro al mese per i figli Arriva la decisione provvisoria del giudice, valida per tutta la durata del processo, che stabilisce l’assegno mensile che l’ex calciatore dovrà versare per il mantenimento dei figli.

A cura di Andrea Parrella

Il processo di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi prosegue, ma nel frattempo arriva il primo "verdetto". In questi minuti arriva notizia della decisione provvisoria del giudice valida per la durata del processo di separazione tra la conduttrice e l'ex calciatore, che stabilisce a Ilary Blasi vada assegnata la villa all'Eur dove attualmente la conduttrice vive con i tre figli. L'assegnazione dell'abitazione, situata nel quartiere residenziale a sud della Capitale, si accompagna alla disposizione di un assegno di 12.500 euro al mese per il mantenimento dei figli. Stando a quanto riportato da AdnKronos, non si è fatta menzione di mantenimento per la showgirl, che non ne ha mai fatto richiesta.