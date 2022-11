“Bernardini De Pace non difenderà più Francesco Totti”: l’indiscrezione e i presunti motivi Secondo quanto sostiene Dagospia, Annamaria Bernardini de Pace avrebbe deciso di rinunciare all’incarico di difendere Francesco Totti nella separazione con Ilary Blasi.

A cura di Daniela Seclì

Nuovo capitolo della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. Venerdì 11 novembre, ci sarà l'udienza nella quale gli ex coniugi dovranno affrontare la spinosa questione dei rolex e delle borse. Secondo Dagospia, ci sarebbe stato un colpo di scena nelle ultime ore. Il sito d'informazione sostiene che l'avvocata Annamaria Bernardini de Pace abbia fatto un passo indietro. Il Pupone non sarebbe più un suo cliente. Dagospia fa sapere:

L'11 novembre andrà in scena a Roma l'udienza che vedrà Totti e Ilary alle prese con la "scomparsa" di Rolex e borsette, ma in tribunale al fianco del Pupone non ci sarà il suo legale matrimonialista: di comune accordo, Bernardini de Pace e Totti hanno chiuso il rapporto.

"Bernardini de Pace e Totti hanno chiuso il rapporto"

Su Dagospia si legge che Annamaria Bernardini de Pace sarebbe stata in grado di trovare il giusto accordo economico sulla cifra che l'ex calciatore avrebbe dovuto corrispondere alla conduttrice Ilary Blasi. Quella cifra, frutto di "sudati incontri e interminabili compromessi e mediazioni" avrebbe permesso una separazione consensuale. Francesco Totti e il suo entourage, però, avrebbero bocciato l'accordo raggiunto. Il risultato?

Mentre l’avvocato di Ilary Blasi andava a depositare al tribunale di Roma le carte per la separazione giudiziale, Bernardini de Pace non poteva fare altro che scrivere una letterina a Totti per annunciare che il suo incarico, una volta trovato l’accordo, era giunto al termine.

A marzo 2023, Ilary e Totti in tribunale per la separazione giudiziale

A marzo 2023, Ilary Blasi e Francesco Totti si incontreranno in tribunale per la separazione giudiziale. Secondo quanto sostiene Dagospia, a convincere Annamaria Bernardini de Pace a lasciare l'incarico, sarebbero stati alcuni dissapori con Noemi Bocchi, che "non sopportava granché i rilievi dell’avvocatessa sulla sua continua esposizione mediatica". Al momento, i diretti interessati non si sono espressi a riguardo.