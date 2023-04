La dedica di Chanel Totti a mamma Ilary Blasi per il suo 42esimo compleanno: “Non cambiare mai” Chanel Totti dedica una Instagram story alla madre di Ilary Blasi per il suo 42esimo compleanno. “Non cambiare mai”, scrive la ragazzina alla madre, conduttrice dell’Isola dei famosi che qualche ora fa è stata protagonista di una sorpresa organizzata dal fidanzato Bastian.

A cura di Stefania Rocco

Chanel Totti dedica una Instagram story alla madre Ilary Blasi in occasione del suo 42esimo compleanno. La ragazzina, secondogenita nata dal matrimonio tra la conduttrice dell’Isola dei famosi e l’ex marito Francesco Totti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram due foto scattate insieme alla madre. Nella prima, Chanel è piccolissima e gioca in spiaggia insieme a mamma Ilary. La seconda, invece, è più recente e mostra madre e figlia vicine, complici come al solito, simili anche nel look. “Auguri. Non cambiare mai”, le ha scritto Chanel, il cui affetto nei confronti della madre non ha mai vacillato nei mesi difficili segnati dalla separazione.

La sorpresa di Bastian Muller a Ilary Blasi

Per il 42esimo compleanno di Ilary Blasi, il fidanzato Bastian Muller ha voluto fare le cose in grande. L’imprenditore tedesco ha organizzato una romantica cena a lume di candela in una località esclusiva, l’Almaha Marrakech & SPA, lussuoso hotel a 5 stelle in Marocco. La location era stata allestita solo per loro, con un tavolo circondato da decine di candele e la coppia al centro di quello che sembrerebbe essere un enorme ambiente contornato da tende bianche. Un compleanno in grande stile per Ilary che ha condiviso le foto della serata sui social. Bastian, invece, ha preferito condividere solo una foto della serata e la didascalia: “Happy birthday, my love”.

Chanel continua a supportare entrambi i genitori

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno fatto un ottimo lavoro con i propri figli. Lo dimostra il fatto che nessuno tra loro si sia mai scagliato contro l’uno o l’altra nel corso di questi lunghi mesi scanditi dalla battaglia per la separazione. Chanel ha continuato a manifestare pubblicamente il suo supporto a entrambi i suoi genitori. Con il padre è solita girare video divertenti che condivide su TikTok. La madre, invece, è spesso protagonista delle sue Instagram story. Una scelta condivisa anche dal fratello Cristian che, sebbene meno avvezzo all’uso dei social rispetto alla sorella, non ha mai fatto mancare il suo sostegno a nessuno dei genitori.