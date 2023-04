Ilary Blasi festeggia 42 anni con Bastian, cena esclusiva e la dedica: “Buon compleanno amore mio” Ilary Blasi oggi compie 42 anni e in occasione del compleanno ha cenato in una location esclusiva con il fidanzato Bastian Muller: “Buon compleanno amore mio”, la dedica dell’imprenditore tedesco.

A cura di Gaia Martino

Oggi, 28 aprile 2023, Ilary Blasi spegne 42 candeline. La conduttrice dell'Isola dei Famosi ieri sera ha festeggiato con il compagno Bastian Muller, l'imprenditore tedesco che ha conquistato il suo cuore dopo la separazione da Francesco Totti. Le loro prime foto insieme risalgono a novembre 2022, da allora, nonostante la distanza – vivendo lui a Francoforte, lei a Roma – non si sono più separati. Tra le stories di Instagram la festeggiata ha documentato la romantica serata trascorsa in una location esclusiva unicamente riservata a loro.

La cena a lume di candela per il compleanno di Ilary Blasi

Ilary Blasi tra le stories ha documentato la romantica serata trascorsa con il compagno Bastian Muller in occasione del suo 42esimo compleanno. Nel video pubblicato si dirige verso un tavolo ricco di petali in una location esclusiva riservata alla coppia: una fotocamera li ha ripresi dall'alto mentre cenano a lume di candela, poi la foto della festeggiata.

Per la cena a lume di candela la conduttrice ha scelto un abito nero scollato, nella foto scattata dal compagno sorride dal suo posto a tavola con la sua borsa arancio a fianco. Poi il selfie di coppia condiviso dall'imprenditore tedesco: "Happy birthday my love", tradotto "Buon compleanno amore mio", la dedica.

Leggi anche Ilary Blasi con Bastian Muller al concerto dei Maneskin

Totti sarebbe geloso del rapporto tra Bastian e la figlia Isobel

Mentre la Blasi si sta godendo il nuovo amore, l'ex marito avrebbe un motivo per storcere il naso. È stato il quotidiano Repubblica a raccontare un retroscena inaspettato che riguarda l'ex Capitano della Roma ed ex marito della Blasi, Francesco Totti. Le immagini scattate dal settimanale Chi che vedono Bastian e Ilary con la piccola Isobel avrebbero fatto infuriare il Pupone: Totti sarebbe "furioso" perché l'imprenditore tedesco oltre a dormire nella villa all'Eur avrebbe coltivato un rapporto speciale con la piccola Isobel Totti. Il clima dunque non sarebbe del tutto disteso vista anche la battaglia sulla separazione.