Chanel Totti canta “Unica” con papà Francesco, l’aggettivo che il Pupone dedicò a Ilary Blasi Diventa virale su TikTok il video pubblicato da Chanel Totti che con papà Francesco canta la canzone di Antonello Venditti “Unica”, l’aggettivo che il Pupone dedicò a Ilary Blasi all’inizio della loro storia.

A cura di Stefania Rocco

Si consuma sulle note di “Unica” di Antonello Venditti il video pubblicato da Chanel Totti su TikTok e immediatamente diventato virale. La giovane, secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, coinvolge il padre in un improvvisato duetto proprio sulle note del brano cel celebre cantautore romano. Brano il cui testo, nella parte scelta da Chanel per il video, recita: “Noi due non ci parliamo. Noi due non ci vediamo. Noi due due foglie cadute dallo stesso ramo. Noi due che dell’errore abbiamo fatto amore. Noi due due arterie diverse dello stesso cuore. Tu, ora dove sei?”.

La dedica “Sei unica” di Francesco Totti a Ilary Blasi

Proprio “unica” fu l’aggettivo scelto da Francesco Totti per la celebre dedica fatta a Ilary all’inizio della loro storia d’amore. La scritta “Sei unica” fatta stampare su una t-shirt indossata sotto la maglietta della Roma ed esibita da Francesco dopo un goal è stata per anni il simbolo del legame tra il Pupone e la ormai ex moglie.

La dedica di Totti a Ilary Blasi nel 2002

Chanel Totti: “Papà è fortunato ad avere una figlia come me”

Tra i commenti postati sotto il video pubblicato da Chanel ce n’è uno che contiene una scherzosa osservazione. “Poverino…cosa deve sopportare”, scrive divertito un utente. E Chanel rivendica con orgoglio il fatto di essere una figlia modello: “È il più fortunato del mondo ad avere me come figlia”. In effetti, il rapporto tra l’ex capitano della Roma e la secondogenita è sempre stato di granfiassimo affetto. Nemmeno la separazione, diventata caso mediatico soprattutto dopo l'intervista bomba del calciatore, tra Totti e Ilay ha scalfito il legame profondo che esiste tra genitori e figli. Chanel, il fratello Cristian e la piccola Isabel continuano a trascorrere il tempo con entrambi i genitori. Nemmeno una volta sono entrati a gamba tesa nelle discussioni pubbliche legate al divorzio. Segno che l’ex coppia più amata d’Italia sta facendo un buon lavoro.