Ilary Blasi fa il tifo per il figlio Cristian Totti, le foto allo stadio: "Segue le orme del padre"

A cura di Elisabetta Murina

Ilary Blasi torna sugli spalti per il figlio Cristian Totti. Il ragazzo, primo figlio avuto con l'ex marito Francesco Totti, ha da poco compiuto 18 anni e sta seguendo le orme del padre. Il ragazzo gioca nell'Olbia Calcio e ha delle tifose speciali. Il settimanale Chi ha paparazzato la famiglia allo stadio.

Le foto di Ilary Blasi tifosa di Cristian Totti

Cristian Totti ha ereditato da padre la passione per il calcio. Dopo aver mosso primi massi nella Roma, ora il 18enne gioca nell'Olbia calcio. A supportarlo la madre Ilary Blasi, la zia Melory e la sorella Chanel, che lo hanno accompagnato durante una recente trasferta a Cassino, poco distante da Roma. A immortalare la famiglia ci ha pensato il settimanale Chi. Le tre donne sono sedute sugli spalti e non distolgono l'attenzione dal calciatore, che però purtroppo non è entrato in campo a causa di una indisposizione. Fuori dal campo, dopo un pareggio (2-2), l'attenzione era concentrata tutta sulla conduttrice, che si è mostrata disponibile con tutti per una chiacchierata o un saluto, tanto che è stato costretto l'intervento delle forze dell'ordine per placare la folla.

Cristian Totti fidanzato con Melissa Monti

A fare il tifo per Totti junior anche Melissa Monti, la sua fidanzata 19enne, a cui è legato da più di due anni. La ragazza si è seduta con Ilary e Melory Blasi e ha seguito con attenzione la partita. Tra i due l'amore sembra procedere a gonfie vele, tanto che le dediche su social in occasioni speciali non mancano. Pare anche che siano già avvenute le presentazioni in famiglia e che sia ormai di casa. Melissa ha un brand di abbigliamento e Chanel Totti, sorella del fidanzato, avrebbe scelto proprio il suo marchio in occasione della partita.