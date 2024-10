video suggerito

Cristiano Malgioglio parla del fidanzato a Tale e Quale: "Nella mia storia ho perso l'intrigo passionale" Nella puntata del 18 ottobre di Tale e Quale Show, commentando l'esibizione di una concorrente, Cristiano Malgioglio si è lasciato andare ad alcune affermazioni sulla sua situazione sentimentale: "Ogni tanto si perde questo intrigo passionale, è capitato anche a me ultimamente. Basta mi fermo qui".

A cura di Elisabetta Murina

Nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2024, Cristiano Malgioglio si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sulla sua situazione sentimentale. Il cantante ha fatto intendere di star attraversando un momento di crisi nel rapporto con il suo fidanzato, che ha 39 anni e vive in Turchia.

Le parole di Cristiano Malgioglio

Dopo l'esibizione di Verdiana Zangaro nei panni di Mariah Carey, il giudice ha raccontato un aneddoto sulla cantante ‘originale'. "Lei ha avuto una storia con un ragazzo straordinario, Luis Miguel, per tre anni. Poi lui l'ha abbandonata naturalmente", ha detto Malgioglio. "Perché?", ha incalzato Conti. "Non so cosa è successo, sai sono le grandi storie d'amore in cui ogni tanto si perde questo intrigo passionale. Capita, è capitato anche a me ultimamente. Basta mi fermo qui", ha continuato il giudice. Al suo fianco Marcuzzi ha chiesto curiosa: "Ah, quindi ti sei lasciato?". Ma il diretto interessato non ha voluto aggiungere altro, lasciando intendere una sorta di crisi con il fidanzato, pur senza entrare nei dettagli.

Malgioglio fidanzato con un ragazzo turco di 39 anni

Come aveva raccontato in un'intervista dello scorso maggio al Corriere della Sera, Cristiano Malgioglio è fidanzato dal 2020 con un ragazzo turco di 39 anni, incontratoal Gran Bazara a Istanbul. "Lui passa e mi guarda. Penso ‘Ammazza che bono'. L'ho rivisto per caso dopo una settimana alla fiera dei fiori. Il giorno dopo mi ha mandato un mazzo di tulipani bianchi in hotel. Mi sono detto: ‘E che me lo faccio scappare?", aveva raccontato a proposito del primo incontro. La differenza d'età, per Cristiano Malgioglio, non è un problema: "E che me ne faccio di uno della mia età? Non è troppo giovane, non vuole andare in discoteca. Ma poi l’amore non è solo sotto le lenzuola".