Cristian Totti con la fidanzata Melissa Monti nel pubblico dell’Isola dei Famosi 2023 Tra il pubblico dell’Isola dei Famosi questa sera di lunedì 22 maggio anche il figlio di Ilary Blasi, Cristian Totti, con la fidanzata Melissa Monti. Sono stati inquadrati diverse volte tra il pubblico del reality.

A cura di Gaia Martino

Per la prima volta Cristian Totti partecipa ad un programma condotto dalla madre Ilary Blasi. Il giovane 17enne è stato inquadrato diverse volte dalle telecamere dello studio dell'Isola dei Famosi questa sera di lunedì 22 maggio mentre è in onda la sesta puntata del reality. Ma non è solo, con lui c'è anche la fidanzata Melissa Monti.

Cristian Totti e Melissa Monti nel pubblico dell'Isola

Cristian Totti, il figlio di Ilary Blasi, il primogenito nato dal matrimonio con Francesco Totti, questa sera partecipa alla sesta puntata dell'Isola dei Famosi. Seduto tra il pubblico insieme alla fidanzata Melissa Monti, è stato inquadrato diverse volte dalle telecamere. Sebbene la madre non abbia fatto alcun riferimento alla piacevole visita, non è passata inosservata la loro presenza: su Twitter sono tantissimi i messaggi dei fan della famiglia Totti, in molti si complimentano per la bellezza del giovane che sta seguendo le orme del papà giocando con la maglia delle giovanili della Roma.

Chi è la fidanzata di Cristian Totti

La neo 18enne Melissa Monti è la fidanzata di Cristian Totti. Ha recitato in diverse fiction come "Mi chiamo Maya" e "Solo per amore", e in "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino, film premio Oscar. La giovane è un volto televisivo affermato non solo in qualità di attrice: ha prestato il volto anche a diversi spot realizzati per brand famosi. La storia con Cristian sarebbe nata circa un anno fa.

Il siparietto tra Ilary Blasi e Enrico Papi

Qualcuno avrà pensato che Ilary Blasi fosse contenta per la presenza del figlio in studio, invece, stando a quanto raccontato in diretta, la sua euforia della serata sarebbe dovuta a uno shottino di rum. Quando Enrico Papi, opinionista insieme a Vladimir Luxuria, l'ha provocata chiedendole cosa le fosse successo – "Ma che hai fatto stasera? Che hai bevuto? Sei strana" –, la conduttrice ha replicato per le rime: "Mi avete fatto fare uno shottino di rum". La Blasi aveva stuzzicato il suo collega già prima delle domande scomode. Mentre spiegava la prova che avrebbero poi dovuto affrontare i naufraghi, si è rivolta a Papi: "Consiste che due di loro andranno a sorpresa al televoto, in nomination e secchi. Ovviamente non dovete dire niente. Tu che c'hai una bocca de'ciavatta non devi dì niente".