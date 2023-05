Scintille tra Ilary Blasi e Enrico Papi, lei: “Hai la bocca de ciavatta”, lui: “Ma che hai bevuto?” Il dualismo tra Enrico Papi e Ilary Blasi è ormai il tormentone di questa edizione dell’Isola dei Famosi: “Tu che c’hai una bocca de’ciavatta non devi dì niente”, dice Ilary Blasi. Enrico Papi dopo risponde: “Ma che hai bevuto? Ma che hai fatto stasera?”.

Il dualismo tra Enrico Papi e Ilary Blasi è ormai il tormentone di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Il conduttore è sprecato nel ruolo dell'opinionista mentre la padrona di casa cerca di fermarlo come può, memore di aver già perso una volta il suo ruolo per mano di un opinionista (Alfonso Signorini). Anche nella puntata del 22 maggio, in quella che è ormai la sesta di questa edizione, i due si sono beccati, complice anche la solita iperattività di Enrico Papi. Ma quando Ilary Blasi si collega coi naufraghi, le scappa uno slancio di euforia che Papi sottolinea: "Ma che hai bevuto? Ma che hai fatto stasera? Sei strana!"

Il siparietto

Ilary Blasi, nel cercare di spiegare le regole di questo gioco a sorpresa, la maledizione del Pirata, si ritrova a battibeccare con l'opinionista. Chi perde la prova, finisce direttamente al televoto ma nello spiegare le regole ai due opinionisti si raccomanda a Enrico Papi di non parlare: "Tu sai cos'è la maledizione del Pirata?". E lui: "In che consiste? Sono molto curioso di scoprirlo". La Blasi arringa:

Consiste che due di loro andranno a sorpresa al televoto, in nomination e secchi. Ovviamente non dovete dire niente. Tu che c'hai una bocca de'ciavatta non devi dì niente.

"Ma sto seguendo…", è la risposta di Enrico Papi che per una volta sembra sentirsi preso nel mezzo dalla padrona di casa.

"Ma che hai bevuto? Ma che hai fatto stasera?"

Quando Ilary Blasi si ricollega coi naufraghi racconta quello che succederà con una cifra molto euforica: "La tribù sconfitta subirà la maledizione del Pirata!" ed Enrico Papi si infila con una battuta di spirito delle sue: "Ma che hai bevuto? Ma che hai fatto stasera? Sei strana!". Ilary Blasi, a quel punto, risponde per le rime: "M'avete fatto fà no shottino di rum". Poi il programma va avanti.