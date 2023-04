Massimiliano Caiazzo e Elena D’Amario filmati insieme in auto, chiedono indicazioni e poi vanno via L’attore di Mare Fuori e la ballerina di Amici sembrano sempre più vicini. In un video Tik Tok vengono filmati in auto mentre chiedono a dei ragazzi delle indicazioni. Poi vanno via sorridendo appena vengono riconosciuti. Di come un video può far riflettere sull’inevitabilità del gossip.

A cura di Andrea Parrella

Galeotto fu Tik Tok. Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario sono stati immortalati insieme e nelle ultime ore sono finiti in un video molto popolare sulla piattaforma social. L'attore di Mare Fuori e la ballerina nota soprattutto in relazione alla sua partecipazione ad Amici sono stati più volte al centro del chiacchiericcio per una presunta relazione sentimentale, di fatto mai confermata o smentita da nessuno dei due e questo video, in cui chiedono indicazioni stradali mentre sono in auto insieme, è quantomeno testimonianza della vicinanza tra i due.

Il video di Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario

Nel video si vede appunto l'auto guidata da Massimiliano Caiazzo passare di fianco a quella da cui dei ragazzi stanno filmando, evidentemente perché hanno riconosciuto l'attore e la ballerina. Caiazzo chiede quindi se si possa passare nella direzione in cui stanno andando, prima che la ragazza che sta filmando dà un volto a Elena D'Amario, difficilmente riconoscibile altrimenti, dicendole che la segue sempre ad Amici. A quel punto Massimiliano Caiazzo saluta i ragazzi con un sorriso.

Un altro segnale pubblico di vicinanza Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amarioera arrivato nelle scorse settimane, quando l'attore aveva vinto il ciak d'oro come miglior attore under 30 condividendo la notizia e la sua gioia su Instagram. Nei commenti, spiccava proprio quello di Elena D'Amario: "Tutti vediamo e sentiamo la tua luce", al quale lui aveva risposto "la tua con me". Inevitabile non leggerci anche una conferma della loro relazione.

Leggi anche Chi sono gli attori nel cast di Mare Fuori 3 a Sanremo 2023: i nomi e le foto

Massimiliano Caiazzo e il gossip, la risposta a Fanpage.it

D'altronde l'enorme popolarità di questi due personaggi, seppur derivata da progetti diversi, se combinata non può che generare una miscela esplosiva di interesse da parte di pubblico e seguaci. Dell'inevitabilità del gossip dopo un successo come quello di Mare Fuori avevamo parlato proprio con Massimiliano Caiazzo in una lunga intervista video che aveva rilasciato a Fanpage.it alla vigilia dell'uscita della terza stagione della serie. Disinteressato ad alimentare chiacchiericcio inutile l'attore aveva risposto prendendola con filosofia all'ipotesi gli attribuiscano una relazione:

Ci rido. Anche perché penso che sia una cosa molto fast food. Oggi mi attribuiscono una relazione con una persona, nel 90% dei casi dopo 24 ore se ne sono dimenticati tutti. A meno che non sia un boom e per il momento non mi è ancora accaduto.

È un tema, quello della relazione con la visibilità per personaggi celebri, che inevitabilmente ha assunto una rilevanza ancora maggiore nel momento in cui chiunque si ritrova tra le mani una protesi che può filmare ciò che accade attorno a noi. Rapportarsi alla possibilità di essere filmati in qualsiasi momento e in qualunque circostanza ha inevitabilmente cambiato le regole d'ingaggio e sottopone le persone note a una pressione potenziale ancora maggiore di quanto non accadesse un tempo. Che sia meglio e peggio di prima è difficile e certamente stabilirlo, di certo è diverso, un dato di fatto della contemporaneità con cui fare i conti.