Diodato ha trovato l'amore, le foto della prima uscita di coppia con la fotografa Lorena Dini Diodato è innamorato. Il cantante ha fatto il debutto ufficiale al fianco della fotografa Lorena Dini sul red carpet della Festa del Cinema di Roma.

La notizia del nuovo amore di Diodato "fa rumore". Il cantante ha fatto il debutto al fianco di Lorena Dini sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. I due, mano nella mano e sorridenti, si sono mostrati in pubblico per la prima volta in occasione della prima del film Berlinguer. La grande ambizione.

Chi è Lorena Dini, nuovo amore di Diodato

Grandi sorrisi sui volti e mano della mano. Così hanno fatto il loro debutto sul red carpet della Festa del Cinema di Roma Diodato e Lorena Dini, il primo vestito di nero e la seconda di bianco, lo yin e lo yang. È la prima volta che la coppia si mostra in pubblico e per farlo ha scelto la prima del film Berlinguer. La grande ambizione.

Diodato e Lorena Dini alla Festa del Cinema di Roma

Lorena Dini ha 35 anni ed è originaria di Viçosa, in Brasile. Dini è laureata in Architettura e Urbanistica (presso l'Università Federale di Juiz de Fora) e lavora come fotografa ma non solo, si occupa anche di moda e musica.

Le parole di Diodato sull'amore: "Mi piacerebbe tornare a vivere emozioni forti"

Per il momento Diodato non ha ancora rilasciato dichiarazioni sulla sua storia con Lorena Dini. L'anno scorso, intervistato dal magazine D de la Repubblica, aveva parlato di cosa si aspettava dall'amore. "Se per anni non hai rapporti duraturi e profondi poi diventa complesso far entrare qualcuno nella tua vita, nelle tue routine, nei tuoi spazi – spiegava il cantante – È come se ti stessi privando di qualcosa. Però sì, mi piacerebbe tornare a vivere emozioni forti". In passato il cantautore è stato legato sentimentalmente alla collega Levante, la loro storia d'amore è durata tre anni, dal 2017 al 2020. Diodato vinse il Festival di Sanremo proprio con un brano dedicato a lei: Fai Rumore. L'artista, però, aveva preferito non sbilanciarsi più di tanto sul significato della canzone: "Non voglio entrare in cose personali. È una storia di cui non abbiamo mai voluto parlare. Non legherei questo brano solo a quanto accaduto fra noi".