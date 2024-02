La vita privata di Diodato: la storia con Levante e il gossip con Greta Zuccoli Diodato, in gara tra i Big a Sanremo 2024, oggi è single. In un’intervista a La Repubblica dello scorso dicembre ha raccontato di essere alla ricerca di “emozioni forti”. Dopo la storia d’amore con Levante, era spuntato il gossip che lo vedeva vicino a Greta Zuccoli: con quest’ultima, in realtà, condivide solo un rapporto di amicizia e di lavoro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Antonio Diodato, conosciuto semplicemente come Diodato, dopo la vittoria nel 2020 con Fai rumore, è pronto a tornare tra i Big del Festival di Sanremo, in programma all'Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024. Estremamente riservato sulla sua vita privata, in una recente intervista a La Repubblica ha confessato di essere alla ricerca di "emozioni forti". Innamorato dei suoi amici, delle persone che gli vogliono bene e di sua nipote, figlia del fratello Gaetano, gli piace anche svolgere attività in solitudine. L'ultima sua storia resa pubblica risale a circa 5 anni fa: il cantante è stato fidanzato per due anni con Levante. Sarebbe invece fake, a meno che non sia tenuta segreta dai diretti interessati, la notizia secondo la quale con Greta Zuccoli ci sia un legame che va oltre l'aspetto professionale.

Diodato oggi sarebbe single: nessuna relazione con Greta Zuccoli

Antonio Diodato oggi sarebbe single. Una lunga intervista rilasciata dall'artista a La Repubblica meno di un mese fa confermerebbe tale ipotesi: "Se per anni non hai rapporti duraturi e profondi poi diventa complesso far entrare qualcuno nella tua vita, nelle tue routine, nei tuoi spazi. È come se ti stessi privando di qualcosa. Però sì, mi piacerebbe tornare a vivere emozioni forti" ha dichiarato. Si sfumerebbe così il gossip che lo vedeva vicino a Greta Zuccoli, la giovane cantante che lui stesso ha lanciato a Sanremo Giovani e con la quale spesso si esibisce sui palchi. Tra loro ci sarebbe solo un legame di amicizia.

La storia d'amore con l'ex fidanzata Levante

Diodato ha avuto una storia d'amore con Levante dal 2017 al 2019 circa, vissuta lontano dal gossip e dai media. Si vociferò che Fai rumore, il brano con il quale il cantante ha vinto Sanremo 2020, fosse dedicata a lei. Ma lui stesso smentì, rivelando di aver pensato a lei in un altro brano: "Nel nuovo album c'è un altro pezzo dedicato a quell'esperienza e s'intitola Quello che mi manca di te. Nel pezzo presentato al Festival ho raccontato me stesso, pescando nella mia intimità, nel mio vissuto". Anche lei dedicò una canzone all'artista dal titolo Antonio: la scrisse mentre erano fidanzati, ma fu pubblicata quando la loro storia terminò. "Ho deciso di lasciarla perché abbiamo avuto una bellissima storia d’amore che si meritava una bellissima canzone d’amore. Non si rinnega la felicità vissuta. Anzi: ogni album è un pezzo del mio diario, volevo che restasse traccia delle cose belle che ci sono state" raccontò lei in un secondo momento. I due sarebbero rimasti in buoni rapporti come dimostra il fatto che la cantante ha tifato l'ex a Sanremo 2020 esultando, poi, per la sua vittoria.

