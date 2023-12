Quando inizia Sanremo 2024: le date delle cinque serate del Festival Mancano poche settimane all’inizio del Festival di Sanremo – condotto sempre da Amadeus – che si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Mancano poche settimane all'inizio del Festival di Sanremo 2024 che partirà martedì 6 febbraio 2024 con la prima serata e terminerà sabato 10 febbraio 2024, quando si scoprirà chi sarà il vincitore che seguirà il trionfo di Marco Mengoni che nel 2023 vinse con Due vite. Cinque serate che in questa edizione cambiano rispetto alle precedenti: tutti i 30 Big – i 27 più i tre vincitori di Sanremo Giovani -, infatti, si confronteranno fin dalla prima serata, quando canteranno tutte le 30 canzoni che vedranno il voto della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e darà una prima classifica di cui saranno annunciate solo le prime dieci posizioni e non cinque, come da regolamento. I 27 cantanti Big per ora in gara sono Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D'Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr. Rain, Maninni, Ricchi e Poveri

Nelle serate di mercoledì e giovedì, invece, i cantanti torneranno a fare ascoltare le proprie canzoni a gruppi di 15 a serata. Le canzoni saranno votate, come si legge nel regolamento ufficiale "dal pubblico attraverso il Televoto e (ii) dalla Giuria delle Radio. I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50%. All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 15 canzoni/Artisti eseguite in Serata. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni nella classifica di Serata".

La quarta serata, quella del venerdì, è quella dedicata alle cover scelte tra le canzoni facenti parte del repertorio italiano ed internazionale e pubblicate entro il 31 dicembre 2023: "Gli Artisti – che potranno quindi nell’occasione anche cantare in lingua straniera e dovranno esibirsi insieme ad artisti (compresi tra questi anche “gruppi”) loro Ospiti di conclamata fama italiani o stranieri) – saranno votati dal pubblico con il Televoto (peso 34%), dalla Giuria della Sala Stampa (33%), Tv e Web e dalla Giuria delle Radio (33%)

L'ultima serata, invece, è quella finale in cui Amadeus leggerà la classifica totale della quarta serata e poi tutti e 30 gli artisti tornano a cantare e saranno votati dal Televoto. Prima verrà comunicata al pubblico quella generale delle 30 canzoni/Artisti 5 determinatasi al termine della precedente Quarta Serata e a quel punto "la media tra le percentuali di voto ottenute in Serata attraverso il Televoto e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica generale delle 30 canzoni/Artisti". I primi cinque, come avvenne lo scorso anno, saranno riproposte e votate da Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e la Giuria delle Radio (33%): da questa votazione uscirà il vincitore finale del Festival.