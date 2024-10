video suggerito

Adriana Volpe ritrova l'amore con Dario Costantini: "Insieme da pochi mesi, rido come non facevo da tempo" Ospite di Verissimo, Adriana Volpe ha raccontato di aver ritrovato l'amore. Oggi è serena al fianco di Dario Costantini, conosciuto durante un'intervista in un programma tv: "Galeotto fu il lavoro, riesce a farmi ridere come non facevo da tempo".

A cura di Elisabetta Murina

Adriana Volpe ha ritrovato l'amore. Ospite di Verissimo, nella puntata del 27 ottobre, la conduttrice ha raccontato per la prima volta del nuovo compagno, Dario Costantini, che frequenta appena da qualche mese. "Non ci credevo più, galeotto è stato il lavoro", ha spiegato a Silvia Toffanin.

Adriana Volpe racconta del nuovo compagno Dario Costantini

Chiacchierando con Silvia Toffanin, Adriana Volpe ha raccontato di aver voltato pagina per quanto riguarda la vita sentimentale. Da qualche mese ha ritrovato la serenità al fianco di Dario Costantini, uomo conosciuto durante un'intervista in un programma tv. "Galeotto è stato il lavoro", ha spiegato alla conduttrice. E ha poi aggiunto: "Un programma è stato il mio cupido, in una puntata ho intervistato una persona che aveva carattere, ma di cui io guardavo solo i suoi occhi, erano buoni".

Volpe si emoziona ancora quando parla del fidanzato, che è riuscito a conquistarla andando oltre le apparenze e che lei ora cerca di proteggere in tutti i modi: "Riesce a farmi sorridere come non facevo da tanto tempo, ha saputo conquistarmi con gentilezza, è entrato in punta di piedi e si è accostato con delicatezza. Stiamo insieme da pochi mesi, lui è una persona molto riservata, cerco di rispettare il nostro piccolo mondo".

Il passato sentimentale di Adriana Volpe: il matrimonio con Roberto Parli

Prima di ritrovare la serenità al fianco di Dario Costatini, Adriana Volpe è stata sposata con Roberto Parli. Per la conduttrice era il secondo matrimonio. I due sono convolati a nozze nel 2008 e dal loro amore è nata la figlia Giselle nel 2011. Si sono separati nel 2020, quando avrebbe accusato l'ex marito di maltrattamenti in famiglia.