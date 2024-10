video suggerito

Saltata la partecipazione di Adriana Volpe a BellaMa’: “Diaco non ha gradito l’intervista a Verissimo” Adriana Volpe non è apparsa tra i protagonisti fissi della puntata di BellaMa’ andata in onda oggi 28 ottobre. “Diaco non ha apprezzato l’intervista rilasciata a Verissimo”, fanno sapere per spiegare l’assenza della conduttrice in studio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

L’intervista che Adriana Volpe ha rilasciato a Silvia Toffanin qualche giorno fa a Verissimo avrebbe infastidito Pierluigi Diaco che, in risposta a quanto accaduto su Canale5, avrebbe deciso di estromettere la collega dalla puntata di BellaMà di lunedì 28 ottobre, puntata che avrebbe dovuto vedere Volpe nel cast fisso del programma. Secondo Davide Maggio, ci sarebbe un motivo preciso dietro tale assenza: il fastidio del conduttore che non avrebbe apprezzato la decisione di Adriana di andare ospite in un programma della concorrenza.

Perché Adriana Volpe ha partecipato a Verissimo

Adriana Volpe ha regalato a Verissimo un’esclusiva particolarmente attesa: la pace con Giancarlo Magalli in tv. Dopo la condanna per diffamazione, Magalli ha deciso di seppellire l’ascia di guerra e di riconciliarsi con la collega al fianco della quale ha lavorato per anni a I fatti vostri. I due si sono rivisti pubblicamente in tv e, nello studio della trasmissione di Canale5, si sono per la prima volta stretti la mano dopo anni di battaglie legali. Un momento particolarmente atteso dagli spettatori sia Rai che Mediaset ma che Adriana ha deciso di celebrare in una trasmissione di Canale5, invece che su Rai1.

A Verissimo Adriana Volpe ha parlato del suo nuovo amore

Non solo la pace con Magalli. Sempre a Verissimo, Adriana ha parlato per la prima volta del suo nuovo amore. La conduttrice si è innamorata di Dario Costantini, imprenditore conosciuto durante la realizzazione del programma “Cerchiamo te: Missione lavoro” da lei condotto su Rai2. Costantini è il Presidente nazionale della CNA, la confederazione dell’Artigianato Nazionale. È inoltre amministratore delegato e socio della Costantini Srl, società piacentina che opera nel settore del condizionamento e della ventilazione. Ha 49 anni ed è single.