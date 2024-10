video suggerito

Adriana Volpe sostituita a BellaMà dopo l'intervista a Verissimo: "Diaco voleva la pace con Magalli su Rai2" Sarebbe definitivo lo strappo tra Adriana Volpe e BellaMa', il format condotto da Pierluigi Diaco su Rai2. Il giornalista non avrebbe apprezzato la decisione della collega di raccontare la pace con Giancarlo Magalli a Verissimo, avendole chiesto in precedenza di celebrare tale momento su una rete del servizio pubblico. A prendere il posto di Volpe è stata Rosa Sorrentino.

A cura di Stefania Rocco

Sarebbe definitivo lo strappo tra Adriana Volpe e BellaMà, il programma condotto da Pierluigi Diaco nel pomeriggio di Rai2. TvBlog aggiunge una serie di tasselli a una vicenda che ha suscitato curiosità tra gli appassionati di piccolo schermo e dintorni. Com’è noto, Adriana fa parte da diverso tempo del cast fisso di BellaMa’, cui partecipa con una rubrica dedicata alla danza. Dall’inizio della settimana, però, la ex conduttrice de I fatti vostri non compare alle registrazioni. Pare che a decidere per l’interruzione della collaborazione sia stato Diaco, infastidito dalla decisione della collega di “appaltare” a Verissimo la celebrazione televisiva della sua pace con Giancarlo Magalli.

Perché Adriana Volpe è fuori da BellaMa’

La decisione di Diaco sarebbe da attribuire al fastidio del conduttore di fronte alla scelta della collega di concedere a Canale5 – e non a Rai2 – le riprese della pace con Magalli. Pare che fosse stato Diaco il primo a chiedere ad Adriana di suggellare tale momento di fronte alle telecamere del suo programma, ottenendo in risposta un sì di massima da parte della showgirl. “Sì” che non è stato seguito dai fatti in quanto Volpe ha deciso di accettare l’invito di Silvia Toffanin. L’intervista a Verissimo, inoltre, non sarebbe un caso isolato ed estemporaneo: pare faccia parte di un ciclo di ospitate del quale la pace con Magalli rappresenta solo la prima tappa.

Adriana Volpe sostituita da Rosa Sorrentino

Nella puntata di Bellama’ andata in onda lunedì, Volpe è stata sostituita da Rosa Sorrentino, ex vincitrice del programma. La donna è stata protagonista della rubrica “Tutti in pista” al posto di Adriana insieme ad Antonella Elia. Secondo TvBlog, a “pesare” sulla partecipazione della showgirl a Bellama’ sarebbe una clausola inserita nel contratto che regola le ospitate Rai, clausola che vieta a chi la sottoscrive di apparire in una trasmissione della concorrenza il giorno precedente e quello successivo all’ospitata.