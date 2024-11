video suggerito

Belve in onda su Rai2: “Flavia Vento tra gli ospiti del programma di Francesca Fagnani” Belve sta scaldando i motori per la nuova stagione in onda in prima serata su Rai 2. Tra i primi ospiti del programma condotto da Francesca Fagnani, oltre ad Andrea Giambruno, ci potrebbe essere anche Flavia Vento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Belve sta scaldando i motori per riprendere la messa in onda in prima serata su Rai 2. In attesa del ritorno del programma condotto da Francesca Fagnani, previsto per martedì 19 novembre, stanno iniziando a circolare i nomi dei primi ospiti pronti a finire "tra le grinfie" della conduttrice e – stando a quanto riportato da TvBlog – anche Flavia Vento sarà tra questi.

Flavia Vento tra le protagoniste della nuova edizione di Belve

A poco meno di due settimane dalla nuova edizione di Belve, proseguono le registrazioni delle interviste dei protagonisti della trasmissione condotta da Francesca Fagnani. Tra gli ospiti previsti per il ritorno del programma su Rai2 ci sarebbe Flavia Vento, le cui ultime apparizioni televisive – fatta eccezione per qualche sporadica intervista – risalgono a Back to school, La pupa e il secchione, L'Isola dei Famosi, Grande Fratello Vip e La Fattoria. Per anni è stata al centro delle cronache rose per la notizia del presunto flirt con Francesco Totti (mai confermato dal calciatore), argomento di cui – al momento – non si sa se parlerà nel corso del prossimo appuntamento con Belve. Di recente Vento ha tirato in ballo la presunta liason con Totti nel corso di un'intervista a DiPiù. Sulla questione è intervenuta anche Myrta Merlino che, a Pomeriggio Cinque, si è chiesta come mai le rivelazioni sulla faccenda fossero arrivate solo ultimamente: "Perché proprio adesso questa affermazione? Perché Flavia Vento sente il bisogno di fare questa rivelazione, in un momento in cui processualmente è una rivelazione crucialissima perché ribalta di nuovo tutto, il traditore è Totti?"

Andrea Giambruno primo ospite a Belve

Andrea Giambruno sarebbe il primo ospite ufficiale a Belve. Nel corso della trasmissione in onda su Rai 2 potrebbe fare chiarezza sui fuorionda di Striscia la Notizia che dopo essere stati trasmessi hanno portato i vertici Mediaset verso la decisione di non far più apparire il giornalista in video.