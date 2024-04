video suggerito

Myrta Merlino su Flavia Vento e il flirt con Totti: “Perché parlarne proprio adesso? Poveri figli” A Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino ha parlato delle recenti dichiarazioni di Flavia Vento sulla presunta relazione con Francesco Totti, quando il calciatore era già legato a Ilary Blasi. La giornalista non si spiega perché abbia deciso di fare queste rivelazioni proprio adesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Myrta Merlino, nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque trasmessa mercoledì 10 aprile, ha parlato delle recenti dichiarazioni rilasciate da Flavia Vento a DiPiù. La showgirl ha raccontato della presunta frequentazione con il calciatore e di una notte di passione quando Totti stava per sposare Ilary Blasi.

Le parole di Myrta Merlino su Flavia Vento

Nello spazio di Pomeriggio Cinque dedicato al gossip e allo spettacolo, Myrta Merlino ha parlato delle dichiarazioni rilasciate da Flavia Vento sul presunto flirt con Francesco Totti. La giornalista ha commentato:

Era un momento di calma per Ilary Blasi e Francesco Totti, io ero così contenta, dicevo: "Finalmente questi poveri figli, un attimo di quiete, non si parla più delle corna di uno, delle corna dell'altro. Loro sono tranquilli con i rispettivi compagni". Sembrava tutto andare nel migliore dei modi. Poi arriva Flavia Vento e dice: "Ci siamo amati più di una volta per lunghi periodi".

Myrta Merlino, allora, si è chiesta come mai la rivelazione sia arrivata proprio adesso: "Perché proprio adesso questa affermazione? Perché Flavia Vento sente il bisogno di fare questa rivelazione, in un momento in cui processualmente è una rivelazione crucialissima perché ribalta di nuovo tutto, il traditore è Totti?". In studio, c'è chi ha fatto notare che Ilary Blasi e Francesco Totti all'epoca non erano sposati, quindi non varrebbe come tradimento. Myrta Merlino non è d'accordo: "Io non sono sposata, ma se becco il mio compagno che fa qualcosa del genere, mi arrabbio lo stesso". E ha concluso: "Questo può essere molto utile a Ilary nel processo, eravamo rimasti a Iovino e che fosse stata lei a tradire, così si ribalta il piano".

Cosa ha detto Flavia Vento sulla presunta passione con Francesco Totti

Tra i vari aneddoti raccontati da Flavia Vento nel corso dell'intervista a DiPiù, anche l'incontro casuale con Francesco Totti in un ristorante e uno scambio di sguardi che avrebbe riacceso la passione tra loro:

Appena ci siamo visti, ci brillavano gli occhi, come se avessimo ritrovato l’intesa, si capiva dal modo in cui ci guardavamo che desideravamo stare insieme. Sapevo che stava per sposarsi, ne parlavano tutti i giornali. Ma, in quel momento, non eravamo razionali, parlava il cuore. Appena usciti, siamo andati a casa mia. Quella notte ci siamo amati, è stato molto bello. Tra noi c’era un’alchimia fisica e mentale molto forte. Poi lui ha detto che non poteva dormire da me e ci siamo salutati con dolcezza. Ero convinta che non sarebbe finita lì, che Francesco sarebbe stato in crisi all’idea di sposarsi. Era troppo forte quello che avevamo vissuto. Almeno da parte mia. Invece non mi è arrivato neanche un messaggio e anche io, ferita, non l’ho più cercato. Mi sono sentita usata, non me lo meritavo, ma ho mantenuto il silenzio per tutti questi anni.