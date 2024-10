video suggerito

Belve torna su Rai2: "Andrea Giambruno primo ospite", quando inizia il programma di Francesca Fagnani Belve sta per tornare in onda con nuove graffianti interviste. Francesca Fagnani starebbe preparando la nuova edizione del programma che, stando a quanto rivela Dagospia, dovrebbe iniziare martedì 19 novembre 2024. Il primo ospite, si legge, sarà Andrea Giambruno.

A cura di Gaia Martino

Sta per tornare in onda Belve, il programma di Francesca Fagnani che regala ai telespettatori interviste "graffianti" a personaggi noti in Italia. La giornalista e conduttrice televisiva avrebbe già scelto il primo nome per aprire la nuova edizione che sarà più lunga del solito, stando a quanto emerso dalla presentazione dei Palinsesti Rai 2024/2025. Dagospia rivela che la data di inizio è stata fissata per martedì 19 novembre 2024, in prima serata su Rai 2, e che il primo protagonista sarà Andrea Giambruno.

Andrea Giambruno primo ospite di Belve

Andrea Giambruno sarebbe il primo ospite ufficiale di Belve. Dagospia rivela che dopo le ultime dichiarazioni del conduttore televisivo – ex compagno di Giorgia Meloni, che minacciò di lasciare Mediaset se non fosse tornato in video – la Rai avrebbe deciso di puntare su di lui per la prima puntata del programma di Francesca Fagnani. Il giornalista avrebbe accettato di sottoporsi alle domande precise e dirette della conduttrice e, con ogni probabilità, di chiarire la sua posizione con i vertici Mediaset. La data della prima puntata di Belve sarebbe stata programmata per martedì 19 novembre 2024.

I fuorionda di Striscia e la minaccia a Mediaset

Andrea Giambruno a Belve potrebbe fare chiarezza sul polverone mediatico che lo ha travolto negli ultimi mesi. Dopo i fuorionda di Striscia La Notizia, i vertici Mediaset hanno deciso di non farlo più apparire in video: oggi cura il coordinamento redazionale di Diario del giorno, programma da lui condotto in precedenza, ma la sua posizione gli sta stretta. Dopo le indiscrezioni che parlavano della sua volontà di fare causa a Mediaset "per violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa", come lui stesso avrebbe confessato, aveva minacciato i vertici dell'azienda chiedendo un aut aut: "O torno in video o mi licenzio".