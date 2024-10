video suggerito

"O torno in video o mi licenzio da Mediaset": l'indiscrezione di Dagospia sul futuro di Andrea Giambruno Secondo quanto rivelato da Dagospia, Andrea Giambruno avrebbe chiesto all'azienda di Pier Silvio Berlusconi di tornare in tv: "O torno in video o mi licenzio da Mediaset".

"O torno in video o mi licenzio da Mediaset". Andrea Giambruno avrebbe fatto una richiesta esplicita ai vertici di Mediaset, minacciando addirittura il licenziamento dall'azienda di Pier Silvio Berlusconi. L'indiscrezione è firmata da Giuseppe Candela per Dagospia. Attualmente, il giornalista fa parte della redazione desk di "Diario del giorno". Un posto nel quale è stato confinato dopo i fuorionda di "Striscia la notizia" che hanno di fatto messo fine alla sua relazione con la premier Giorgia Meloni e hanno fermato la sua ascesa televisiva.

L'indiscrezione di Dagospia

Secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela per Dagospia, Andrea Giambruno è sembrato determinato e chiaro: "A Cologno Monzese è arrivato l'aut aut di Andrea Giambruno: ‘O torno in video o mi licenzo da Mediaset' (per andare dove?)". Il cronista di Dago nota: "L'ex first gentleman, parcheggio dietro le quinte di ‘Diario del giorno', dopo i fuorionda di ‘Striscia la notizia', da mesi chiede di poter tornare in video. Ora la svolta definitiva: come finirà?".

Il futuro di Andrea Giambruno: tutte le ipotesi

A questo punto, è difficile immaginare quale scenario si possa aprire per la carriera futura di Andrea Giambruno. Il giornalista ha mosso i primi passi per l'emittente del Gruppo Editoriale San Paolo, Telenova. Dal 2009, il passaggio a Mediaset. Al momento, nel caso di un'uscita dall'azienda dei Berlusconi, appare difficile immaginare un ritorno sulle reti locali. Impossibile, invece, immaginare un posto in Rai. Più probabile, invece, un posto tra i quotidiani del gruppo Angelucci – Il Giornale, Libero, Il Tempo – da sempre vicini a Giorgia Meloni e all'orientamento di centro-destra dello stesso giornalista. Gli scenari, intanto, sono aperti ma il primo step è fondamentalmente un bivio: o dentro o fuori da Mediaset.