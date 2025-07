Pier Silvio Berlusconi riapre le porte a Giambruno: “Presto tornerà in Tv, è un bravo giornalista”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Durante la serata di presentazione dei Palinsesti Mediaset 2025/2026 tenutasi negli studi di Cologno Monzese martedì 8 luglio, tanti i temi trattati, tra cui anche la possibilità che alcuni volti possano tornare sulle reti del Biscione. Primo nome a comparire è quello di Andrea Giambruno, eclissatosi dopo l'affaire fuori onda di Striscia la Notizia, che ha comportato anche la fine della sua relazione con la premier Giorgia Meloni. Altra personalità di cui si è parlato in un eventuale passaggio da un'emittente all'altra è stato Enrico Mentana, di cui si era paventato un possibile addio al Tg La7, poi rivelatosi nient'altro che un abbaglio. Su entrambe le questioni, Pier Silvio Berlusconi è intervenuto in maniera piuttosto chiara.

La risposta di Pier Silvio Berlusconi su Andrea Giambruno

Già da qualche tempo si vociferava di un possibile ritorno in video di Andrea Giambruno. Il giornalista, che fino a due anni fa conduceva il programma Diario del giorno, è rimasto dietro le quinte della trasmissione, ma non ha mai nascosto la volontà di voler tornare a condurre uno spazio televisivo e infatti alla domanda diretta su un suo possibile rientro tra i volti della rete: "Andrea Giambruno penso che presto dovrà e potrà tornare in onda in qualcosa che già esiste. È un bravo giornalista, cosa ha fatto?". Una domanda conclusiva che quasi sembra non voler tener conto dei motivi per cui il giornalista è stato allontanato dalla conduzione, inerenti a comportamenti inappropriati adottati nei confronti di alcune colleghe nella trasmissione di Rete 4. Ora sembrerebbe che i tempi siano maturi per andare avanti, dal momento che fu proprio l'ad a non accogliere la proposta del giornalista di riprendere il suo posto.

Berlusconi sul passaggio di Mentana a Mediaset

Altro nome su cui si è fatto un bel chiacchierare è stato Enrico Mentana, soprattutto dopo il post criptico che aveva pubblicato qualche settimana fa e da cui sembrava quasi che fosse sul punto di lasciare La7. Nulla di vero, come spiegato anche dai vertici dell'emittente, ma poiché del Tg5 il giornalista è stato uno dei volti principali per dieci anni, un ritorno a Mediaset non sarebbe stato poi così impossibile. Alla domanda, Pier Silvio ha risposto: "Mentana? Se lui vuole le porte sono aperte".