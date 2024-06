Gaimbruno voleva tornare in Tv: “Sperava in un Tg Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha detto no”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

L'uscita di scena di Andrea Giambruno dalla Tv era stata fragorosa. Era lo scorso autunno quando l'ex compagno di Giorgia Meloni, a seguito dei fuori onda di Striscia imbarazzanti in cui assumeva atteggiamenti poco consoni nei confronti di collaboratrici e collaboratori. L'azienda aveva deciso quindi per una sospensione e l'allontanamento dal video di alcuni mesi.

Il rientro di Giambruno a febbraio 2024

Sembra però che Andrea Giambruno abbia tentato di recente un ritorno in video, passando da uno dei Tg Mediaset, tuttavia senza fortuna. A parlarne è Il Fatto Quotidiano, che ricostruisce gli ultimi mesi di carriera del giornalista, rientrato a febbraio come “vice” di Giuseppe Brindisi, che lo aveva di fatto rimpiazzato alla conduzione di Diario del Giorno, in onda tutti i pomeriggi dalle 15.30 su rete 4. Per Giambruno il compito di caporedattore, con la responsabilità della scelta dei temi e ospiti. Tra lui e il conduttore le cose non sarebbero però andare per il meglio. Il loro rapporto, si legge, sarebbe andato via via peggiorando per una diversità di carattere, ma anche per scelte editoriali.

Le divergenze con Giuseppe Brindisi

Oltre a scalpitare per tornare in onda, Giambruno non avrebbe gradito la linea editoriale di Brindisi, pacata e più moderata rispetto ai toni assunti dallo stesso Giambruno nei suoi mesi di conduzione, palesemente più spregiudicati. Giambruno avrebbe quindi provato a "imporre il suo programma, nonostante il passaggio di mano a Brindisi" . Per il programma più cronaca bianca e giudiziaria, approfondimenti anche economici e politica estera in vista delle elezioni europee, temi mai trattati da Giambruno fino ad alcuni mesi prima.

Per questo, come si legge, Giambruno ha chiesto all'azienda di rientrare in video negli ultimi mesi, sperando che "Mediaset potesse affidargli un telegiornale, uno tra il Tg4 e Studio Aperto". Richiesta per la quale al momento non è stato accontentato visto che, come spiega il Fatto, ad opporsi sarebbe stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi, da tempo ormai decisore di molti aspetti cruciali della linea editoriale dei programmi Mediaset.