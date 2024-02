Andrea Giambruno torna a Mediaset: “Vice di Brindisi a Diario del giorno, sceglie temi e ospiti” Andrea Giambruno, stando a quanto fa sapere Il Fatto Quotidiano, torna a Mediaset, a Diario del giorno come ‘vice di Giuseppe Brindisi’, conduttore chiamato a sostituirlo dopo i fuorionda di Striscia. “Si occupa di scegliere i temi, gli ospiti e le posizioni da tenere”, si legge. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Dopo aver lasciato la conduzione del programma Diario del giorno, Andrea Giambruno sarebbe diventato il vice di Giuseppe Brindisi, il conduttore scelto da Mediaset per sostituirlo. La notizia arriva da Il Fatto Quotidiano che spiega il nuovo ruolo dell'ex compagno di Giorgia Meloni, protagonista dei fuorionda di Striscia che hanno segnato il suo allontanamento dalle luci dei riflettori. Ora "si occuperà di scegliere i temi e gli ospiti" della trasmissione, si legge.

Il nuovo ruolo di Andrea Giambruno dietro le quinte di Diario del giorno

Da metà gennaio Andrea Giambruno è stato affiancato a Giuseppe Brindisi a Diario Del Giorno ma ‘dietro le quinte'. "Si occupa di scegliere i temi, gli ospiti e le posizioni da tenere" nella trasmissione, si legge su Il Fatto Quotidiano: collegato in cuffia con il conduttore chiamato a sostituirlo, comunicherà in diretta le info utili a capire l'andamento del talk. Il ruolo da ‘autore' del programma da lui prima condotto gli starebbe però ‘stretto': desidererebbe condurre un Tg pomeridiano dell'emittente televisiva.

Giambruno vorrebbe conduttore un tg Mediaset

Andrea Giambruno, stando quanto riportò Il Fatto Quotidiano lo scorso 27 dicembre, desidererebbe tornare però al suo ruolo davanti alle telecamere Mediaset. Starebbe lavorando a progetti anche più grandi rispetto al periodo che ha preceduto il caso mediatico scatenato dai fuorionda di Striscia. "Voglio condurre il Tg4 delle 19 o Studio Aperto": sarebbe stata questa la proposta avanzata dal conduttore ed ex compagno di Giorgia Meloni ai vertici Mediaset. Sfumerebbe, in ogni caso, l'idea di un'azione legale contro Mediaset della quale si era discusso dopo il caso mediatico scoppiato. "Faccio causa per violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa", aveva confidato Giambruno ad alcuni testimoni, secondo La Stampa, lo scorso dicembre.