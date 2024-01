Giorgia Meloni e Andrea Giambruno di nuovo vicini: “Si vedono spesso, potrebbero tornare insieme” Stando a quanto ipotizza Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la premier e il giornalista si incontrerebbero spesso, lontani da occhi indiscreti: “persone vicine alla coppia non escludono che possa esserci una ricomposizione ufficiale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si ritrovano? Il rumoroso finale della relazione tra la premier e il giornalista Mediaset ha segnato la fine dello scorso anno, imponendosi come una delle notizie di gossip più fragorose dell'anno, segnate dalla scelta di Meloni di annunciare la fine del rapporto con il padre di sua figlia a seguito degli imbarazzanti fuorionda pubblicati da Striscia La Notizia.

L'indiscrezioni sugli incontri segreti

Ebbene, stando a quanto afferma Alberto Dandolo su Oggi, la rottura non sarebbe definitiva e anzi la coppia sarebbe sulla via di un ricongiungimento al momento solo ufficioso, ma prossimo a diventare ufficiale. Stando al giornalista "c'è chi sostiene che, nonostante la separazione dello scorso ottobre, la premier e il giornalista continuino a essere molto legati anche oggi. Addirittura, che trovino il modo di incontrarsi più o meno regolarmente dalle parti della periferia monzese, dove Giambruno ha casa, lontani dall'attenzione generale". Inoltre sembra che "persone vicine alla coppia non escludono che, magari nei prossimi mesi, possa esserci una ricomposizione ufficiale".

Natale in famiglia per Meloni e Giambruno

I rapporti tra Meloni e Giambruno, d'altronde, si sarebbero intensificati già nelle scorse settimane e le cronache delle festività natalizie ne sono in qualche modo una testimonianza. Era stato il quotidiano Repubblica a raccontare come Meloni avesse trascorso il Natale a Milano "a casa dei genitori dell'ex compagno Andrea Giambruno". La premier avrebbe soggiornato in un hotel e nel pomeriggio del 25 dicembre sarebbe rientrata a Roma insieme alla piccola Ginevra.

Se ci sarà un effettivo riavvicinamento tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno è difficile a dirsi, soprattutto in considerazione della figlia da preservare, ma parrebbero lontani i tempi dell'annuncio pubblico con cui la premier annunciava categoricamente la conclusione del suo rapporto, dopo dieci anni, con il giornalista.