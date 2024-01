Giuseppe Brindisi al posto di Andrea Giambruno, il giornalista condurrà Diario del Giorno Giuseppe Brindisi è stato scelto come volto alla conduzione di Diario del Giorno, programma pomeridiano di approfondimento alla cui conduzione c’era Andrea Giambruno, allontanato dopo i discussi fuori onda di Striscia la Notizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giuseppe Brindisi è il nome che è stato scelto per sostituire Andrea Giambruno alla conduzione di Diario del Giorno, programma di approfondimento di Rete 4 di cui era al timone prima dei fuorionda di Striscia la Notizia che lo hanno visto protagonista. Il giornalista, già volto di Zona Bianca, raddoppia la sua presenza sulla rete e a LaPresse ha parlato di questo nuovo impegno televisivo, che torna dl pomeriggio di lunedì 15 gennaio.

Giuseppe Brindisi sul timore dei fuori onda

Già volto più che noto del talk show Zona Bianca, uno dei capisaldi di Rete 4, Giuseppe Brindisi sembra non temere la possibilità che anche lui, prima o poi, come il suo collega ed ex compagno della premier, possa essere colto in fallo da qualche fuori onda di troppo e, infatti, commenta:

Se temo anch'io i fuorionda? Sono abbastanza abituato, faccio questo lavoro e lo faccio in questa azienda da più di trent'anni. Conosco le regole di ingaggio, cerco di essere abbastanza attento, sono abbastanza cauto.

Il giornalista, poi, ha aggiunto che la sua lunga esperienza in Mediaset gli ha permesso di conoscere Antonio Ricci e il suo lavoro e si augura di riuscire ad essere sempre professionale:

Leggi anche Andrea Giambruno lascia la conduzione di Diario del giorno, la decisione concordata con Mediaset

È capitato anche a me di cadere nella trappola di Ricci, che io rispetto e adoro, un fuoriclasse. Ma nella tensione della diretta può capitare che scappi qualcosa, è normale, si cerca con l'esperienza di non dire cose spiacevoli. Io anche qui vorrei essere lo stesso di sempre, in tv la mia cifra stilistica è quella e l'esperienza aiuta sempre a limitare i danni.

Andrea Giambruno dopo Diario del Giorno

Dopo l'allontanamento dalla dirette di Diario del Giorno, dove Andrea Giambruno è stato beccato nel mentre di alcune conversazioni piuttosto spiacevoli, che hanno portato anche ad una immediata rottura con la sua compagna, la premier Giorgia Meloni, sembra che il giornalista sia intenzionato a tornare in video in tv. Stando alle ultime notizie in merito, relative allo scorso dicembre, il ruolo da autore dell'approfondimento quotidiano, gli starerebbe piuttosto stretto e, quindi, ambirebbe alla conduzione di un telegiornale, d'altra parte in passato aveva già condotto Studio Aperto. Sembrerebbe, però, che Piersilvio Berlusconi voglia andarci particolarmente cauto e, al momento, non ci sarebbe nessun cambiamento in vista per Giambruno.