“Andrea Giambruno fuori da Diario del giorno”: la notizia dopo la rottura con Giorgia Meloni Secondo Dago, Andrea Giambruno è già fuori da Mediaset. Fonti vicine a Videonews confermano a Fanpage.it che già da giorni si parla di un possibile allontanamento del giornalista dalla sua trasmissione.

Secondo quanto riferisce Dagospia, Andrea Giambruno dovrà dire addio a Diario del Giorno e a Mediaset. Non c'è altro se non questo nel flash del blog di Roberto D'Agostino. In effetti, la voce è questa. Fonti vicine a Videonews confermano a Fanpage.it che già da giorni si parla di un possibile allontanamento del giornalista dalla sua trasmissione. Tra le ipotesi si vaglia l'aspettativa non retribuita, la risoluzione del contratto con buonuscita fino a un vero e proprio licenziamento. La puntata di Diario del giorno di questo pomeriggio di venerdì 20 ottobre, per ovvie ragioni, sembra determinante a stabilire la conferma o meno dei rumors.

L'assenza a Diario del giorno per motivi istituzionali

Nella puntata di ieri, Andrea Giambruno è stato assente per impegni istituzionali che il giornalista aveva già preso in precedenza. Dopo il primo fuori onda del 18 ottobre nel quale il conduttore ed ex compagno di Giorgia Meloni scherzava corteggiando la collega Viviana Guglielmi, ne è arrivato un secondo che ha definitivamente compromesso la sua posizione. Un fuori onda registrato dal dietro le quinte nel quale Giambruno parla di "threesome" e "foursome" con alcune persone della redazione.

La decisione di Giorgia Meloni di lasciare Andrea Giambruno

Il drammatico finale per Andrea Giambruno è arrivato questa mattina con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha annunciato la separazione dopo dieci anni insieme e una figlia, Ginevra, di 7 anni: "Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo".