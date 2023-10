Giorgia Meloni dopo la separazione da Andrea Giambruno: “Sto molto bene, non voglio parlarne” Giorgia Meloni risponde ai giornalisti che le chiedono del suo stato d’animo dopo l’annuncio della separazione dal compagno Andrea Giambruno, al quale ha scelto di dire addio dopo i clamorosi fuori onda di Striscia la notizia.

A cura di Stefania Rocco

“Sto bene, sto molto bene, faccio il mio lavoro come sempre”, così Giorgia Meloni risponde ai giornalisti che le hanno chiesto del suo stato d’animo dopo l’annuncio della separazione da Andrea Giambruno in seguito alla pubblicazione dei clamorosi fuori onda di Striscia la notizia. La premier, all’indomani del secondo fuori onda, ha annunciato con un post diramato attraverso i suoi canali social che il percorso di coppia durato quasi 10 anni insieme al giornalista si sarebbe ufficialmente interrotto a partire da quel momento. Un argomento doloroso per il presidente del consiglio che, anche a qualche ora dall’annuncio della separazione, ribadisce di non voler tornare sull’argomento: “Non c'è una parte politica, non so cosa non sia chiaro del fatto che non voglio più parlare di questo”.

L’annuncio di Giorgia Meloni: “Con Andrea Giambruno è finita”

Era stata Giorgia Meloni ad annunciare la separazione da Andrea Giambruno con un post pubblicato sui suoi canali social. All’indomani della pubblicazione del secondo fuori onda di Striscia la notizia, la premier aveva annunciato di ritenere conclusa la lunga relazione con il giornalista, conduttore del programma di rete4 Diario del giorno:

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo.Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua.

Andrea Giambruno si è auto sospeso da Il diario del giorno

Giambruno non ha ancora commentato i fuori onda trasmessi da Striscia la notizia ma, in attesa di comprendere quale sarà la decisione di Mediaset a proposito del suo futuro professionale, ha fatto sapere di avere deciso di auto sospendersi dalla conduzione de Il diario del giorno.