Fuorionda Andrea Giambruno, retroscena: “Giorgia Meloni lo sapeva da un mese, Berlusconi la informò” Secondo quanto riporta Repubblica, Giorgia Meloni sarebbe stata informata a settembre della presenza di fuorionda imbarazzanti con protagonista il suo (ex) compagno Andrea Giambruno, in mano a Striscia la Notizia.

A cura di Daniela Seclì

"Giorgia Meloni sapeva da un mese dei fuorionda di Giambruno, l'incontro con Pier Silvio Berlusconi a Villa Grande": così, titola Repubblica che in un articolo firmato da Emanuele Lauria, racconta i presunti retroscena dei servizi di Striscia la Notizia e della fine della relazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno.

"Giorgia Meloni informata dei fuorionda di Giambruno": il retroscena

Dopo il post in cui Giorgia Meloni ha annunciato la fine della relazione con Andrea Giambruno, spunta il retroscena di Repubblica secondo il quale la Presidente del Consiglio già da settembre sarebbe stata a conoscenza della presenza di fuorionda imbarazzanti che vedevano protagonista il suo ormai ex compagno Andrea Giambruno. Su Repubblica, in edicola sabato 21 ottobre, si legge:

Un rapporto che lei già sapeva essere diventato una bomba a orologeria. Perché lei, Meloni, era già stata avvertita dei comportamenti del compagno, e di tracce registrate che potevano risultare compromettenti per un capo di governo. Sapeva almeno da settembre, da prima che cominciasse la nuova serie di "Striscia", da un momento ben preciso che fonti forziste collocano nel giorno di una visita di Pier Silvio Berlusconi a Villa Grande, la residenza romana del defunto Cavaliere. Con la premier, in quell'occasione, si parla di politica e dell'insoddisfazione della famiglia per alcuni provvedimenti del governo: taglio agli extraprofitti delle banche, tax credit, abolizione del canone Rai che aumenta la concorrenza sul mercato pubblicitario. Nell'incontro si fa cenno anche ai pericolosi fuorionda di Giambruno, che risalgono a giugno? Nessuno può confermarlo.

Giorgia Meloni, la riunione da Gianni Letta e la presunta richiesta a Tajani

Mentre arriva la notizia della decisione di Andrea Giambruno di autosospendersi dalla conduzione di Diario del giorno per permettere a Mediaset di valutare la sua condotta, Repubblica precisa che Giorgia Meloni – nonostante fosse stata informata della presenza del materiale che gli spettatori hanno visto in onda a Striscia la Notizia – non sapeva nei dettagli il contenuto di quei fuorionda, né era stata avvisata che i servizi sarebbero stati trasmessi a partire da mercoledì 18 ottobre. Alla visione del primo fuorionda, la Presidente del Consiglio avrebbe reagito con sorpresa:

Le immagini vanno oltre l'immaginazione. […] Nel frattempo si diffonde la notizia di una riunione a casa di Gianni Letta in cui qualche giorno prima l'argomento sarebbe stato affrontato. La premier ne parla con Antonio Tajani ma senza effetto. […] «L'autonomia di Ricci» è lo schermo dietro il quale si trincerano Tajani e la famiglia Berlusconi. Ma il sospetto di un complotto c'è, nell'inquilina di Chigi.

Infine, Repubblica assicura che il comunicato che annunciava l'addio ad Andrea Giambruno sarebbe stato preparato nel pomeriggio di giovedì 19 ottobre, non appena la Premier ha saputo che Striscia la Notizia avrebbe lasciato spazio a un nuovo fuorionda. Andrea Giambruno, contattato da Repubblica, si sarebbe limitato a commentare: "Non è opportuna questa chiamata".