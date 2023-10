Andrea Giambruno si è autosospeso da Diario del giorno, Mediaset sta valutando provvedimenti Nel susseguirsi delle versioni, a fine giornata Mediaset rompe il silenzio e informa che Andrea Giambruno, in accordo con la direzione di testata, ha deciso di auto-sospendersi per una settimana dalla conduzione di Diario del giorno su Retequattro.

Aggiornamento 18:15 – Si profila meglio il quadro della situazione del caso Giambruno. Nel susseguirsi delle versioni, a fine giornata Mediaset rompe il silenzio e informa che Andrea Giambruno, in accordo con la direzione di testata, ha deciso di auto-sospendersi per una settimana dalla conduzione di Diario del giorno su Retequattro.

L'ANSA precedente la comunicazione Mediaset

È stata sospesa la conduzione di Andrea Giambruno a Diario del giorno su Retequattro e l'azienda sta valutando con attenzione i fatti. Lo spiega all'ANSA un portavoce di Mediaset. Con l'accusa di ‘violazione del codice etico' Mediaset starebbe valutando il licenziamento del giornalista Andrea Giambruno.

L'ormai ex compagno della premier, Giorgia Meloni, che proprio questa mattina ha annunciato con un post sui social la fine della loro relazione, in questi giorni è stato protagonista di alcuni filmati e audio diffusi dal Tg satirico di Antonio Ricci ‘Striscia la Notizia', in cui Giambruno, durante dei fuorionda, fa espliciti riferimenti sessuali nei confronti di una collega. Quello che al momento sembra certo è che il giornalista dovrà lasciare la conduzione del programma ‘Diario del giorno' su Rete4, ma secondo alcune voci sarebbe già ‘fuori' dall'azienda, che lo avrebbe allontanato perché "preoccupata" per il danno di immagine.

Leggi anche Perché Andrea Giambruno può essere il volto di un nuovo talk di destra a Mediaset

Nel codice etico di Mediaset, intanto, si legge che l'azienda ripudia "ogni discriminazione basata sul sesso", il che avrebbe potuto mettere sotto la lente gli atteggiamenti di Giambruno nei confronti della collega in un contesto lavorativo e non amicale. Intanto Luigi Galluzzo ha preso il posto di Andrea Giambruno a Diario del Giorno a partire da oggi e, da annuncio precedente, anche per tutta la settimana prossima. A questo punto la sospensione rende effettiva una sostituzione ufficiale.

La sospensione annunciata da Lapresse per tutta la prossima settimana aveva aperto a due ipotesi: quella più drastica del licenziamento e quella più moderata dell'aspettativa. Dagospia parla in maniera definitiva di licenziamento e trova riscontro nell'agenzia che lega la possibilità di uscita dall'azienda per violazione del codice etico. Intanto, Fanpage.it apprende che stasera a Striscia la Notizia si parlerà di nuovo della saga di Giambrunasca, non è ancora dato sapere in quale modalità, se con un altro fuorionda o con un approfondimento.