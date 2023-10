Andrea Giambruno non condurrà Diario del giorno per tutta la prossima settimana Lo riferisce LaPresse che il giornalista non condurrà Diario del Giorno per tutta la prossima settimana. È l’anticamera del licenziamento? Tutte le ipotesi.

Andrea Giambruno non condurrà Diario del Giorno per tutta la prossima settimana. La notizia, anticipata da LaPresse, confermerebbe le ipotesi circa la possibilità per il giornalista ed ex compagno della premier Giorgia Meloni di mettersi in aspettativa non retribuita per un periodo non precisato. Già a metà mattinata di venerdì 20 ottobre, Dagospia parlava addirittura di un allontanamento da Mediaset.

Le voci: licenziamento o aspettativa

Stando alle voci raccolte tra le stanze di Videonews, il giornalista difficilmente tornerà al suo posto di lavoro. Le ipotesi più concrete, per adesso, sarebbero il licenziamento e l'aspettativa non retribuita. In quest'ultimo caso, Andrea Giambruno manterebbe il suo posto di lavoro. Per quanto riguarda la procedura per il licenziamento, da Mediaset le bocche sono cucite. Le procedure sono lunghe: Andrea Giambruno dovrebbe ricevere una lettera di contestazione per aver violato il codice etico aziendale. Per adesso, Giambruno non condurrà Diario del Giorno almeno fino a tutta la prossima settimana.

I fuori onda di Striscia e la decisione di Giorgia Meloni

Nella puntata di ieri di "Diario del Giorno", Andrea Giambruno è stato assente per impegni istituzionali che aveva precedentemente pianificato. Questa interruzione aveva sollevato diverse domande, considerando che Giambruno aveva già fatto parlare di sé a causa del fuori onda pubblicato da Striscia il 18 ottobre, quello nel quale aveva scherzato con la collega Viviana Guglielmi. Poi, è arrivato il secondo video di Striscia, pubblicato ieri, che ha decisamente complicato le cose. Un video nel quale Giambruno parla di tresche, di "threesome" e di "foursome" con tanta leggerezza. Alle prime ore del mattino di venerdì 20 ottobre, il comunicato a mezzo social della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto".