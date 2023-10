Chi è Luigi Galluzzo, il giornalista che sostituisce Andrea Giambruno a Diario del Giorno Chi è Luigi Galluzzo, conduttore e giornalista che sostituisce Andrea Giambruno al timone di Diario del giorno su Rete4. Ha diretto per 10 anni TgCom24 ed è anche autore di diversi libri.

A cura di Gaia Martino

Andrea Giambruno ha lasciato la conduzione di Diario del giorno, programma in onda nel pomeriggio di Rete4, a Luigi Galluzzo dopo i fuorionda di Striscia La Notizia che lo vedono protagonista. In attesa di decisioni ufficiali da parte di Mediaset, dovrebbe esserci dunque il giornalista al timone della rubrica fino alla fine di tutta la settimana, così come accaduto già oggi, 19 ottobre. Scrittore, conduttore televisivo e giornalista: è stato al timone di TgCom24 per circa dieci anni.

Chi è Luigi Galluzzo, conduttore per 10 anni di TgCom24

Luigi Galluzzo è nato in Sicilia nel 1964, ma vive e lavora a Roma. Il suo volto è noto ai telespettatori Mediaset: è stato conduttore per oltre 10 anni di TgCom24, poi ha ricoperto il ruolo di giornalista di Studio Aperto e del TG4. Su Linkedin si descrive come, inoltre, ideatore e conduttore del programma Shampoo, inviato, giornalista parlamentare e autore teatrale. Oltre al suo ruolo nel gruppo Mediaset, è anche scrittore. I giusti e i peccatori (2021) è stato il suo primo romanzo, ad ottobre è uscito il nuovo libro, L'estate di Sicari. Non si hanno informazioni sulla sua vita sentimentale: non si sa, dunque, se sia sposato o meno.

Luigi Galluzzo sostituisce Giambruno a Diario del giorno

La posizione di Andrea Giambruno in Mediaset attualmente sarebbe in pericolo. L'azienda starebbe decidendo sul futuro del conduttore e giornalista dopo i fuorionda trasmessi da Striscia La Notizia che lo vedono protagonista mentre rivolge battute allusive e dichiarazioni colorite a una collega, poi le propone di fare "threesome" e "foursome". Per questo motivo a Diario del giorno per una settimana dovrebbe esserci Luigi Galluzzo. La messa in onda dei fuorionda hanno distrutto anche la sua storia con Giorgia Meloni la quale, questa mattina, ha annunciato la rottura dal compagno con il quale era fidanzata da dieci anni nonché padre di sua figlia, Ginevra.