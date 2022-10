Chi è il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno presente con la figlia Ginevra al giuramento Il compagno di Giorgia Meloni, il giornalista Andrea Giambruno, ha presenziato alla cerimonia di giuramento del Governo insieme alla figlia Ginevra.

A cura di Daniela Seclì

Si è tenuta sabato 22 ottobre, la cerimonia di giuramento del Governo Meloni. Giorgia Meloni è la prima Presidente del Consiglio donna. A celebrare questa importante tappa della carriera politica della leader di Fratelli d'Italia, anche il suo compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra, presenti in prima fila ad assistere alla cerimonia.

Chi è Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni e papà di Ginevra

Andrea Giambruno è un giornalista e autore televisivo, volto di TgCom24 e poi di Studio Aperto. Secondo le indiscrezioni, è probabile che la sua presenza in video vada riducendosi alla luce del ruolo ricoperto dalla sua compagna Giorgia Meloni. Un'eventualità che lo stesso Giambruno aveva dichiarato di stare valutando. Al settimanale Chi, infatti, spiegò: "Non lascerò il lavoro di giornalista. Non so fare altro. E lo faccio da molto tempo prima di conoscere Giorgia. È la mia professione. Certo, per ragioni di opportunità ne parlerò in azienda per capire se è il caso che la mia immagine sia meno esposta. Non voglio recare disagio né a Giorgia né a Mediaset". Nel 2016, Andrea Giambruno e Giorgia Meloni sono diventati genitori di Ginevra.

Il compagno e la figlia di Giorgia Meloni presenti alla cerimonia di giuramento

Andrea Giambruno e la figlia Ginevra sono stati immortalati in prima fila durante la cerimonia di giuramento del Governo Meloni. Sono arrivati al Quirinale un po' prima della neo premier, che li ha raggiunti più tardi a bordo dell'Audi della Presidenza del Consiglio. La bambina è apparsa incuriosita ed emozionata, nel suo elegante vestitino bianco e i capelli raccolti nelle treccine, mentre i commessi le davano un bicchiere d'acqua.

La storia d'amore di Giorgia Meloni e Andrea Giambruno

Ma come è nata la relazione tra il giornalista e la neo premier? Andrea Giambruno ha conosciuto Giorgia Meloni nel corso di un'ospitata della politica a Mediaset. Il giornalista la avvisò che stava iniziando la diretta e dunque, la invitò a mettere da parte la banana che stava mangiando. Così, è scattato qualcosa tra loro. Al Corriere della Sera, il giornalista ha raccontato: "Di lei mi colpì oltre l’aspetto fisico, l’intelligenza e avevo sentito che Giorgia era diversa da come poteva apparire. Ha una femminilità con una sua parte fragile, è un essere umano con una propria sensibilità, una propria dolcezza. Non è un robot". Quanto al ruolo che lui avrà in questa nuova tappa della carriera politica della compagna, Giambruno ha assicurato: "Se Giorgia mi chiederà di accompagnarla nei viaggi di Stato, lo farò con piacere. Ma non smanio per esserci".