Chi è Viviana Guglielmi la giornalista nel fuorionda di Giambruno: non lo degna di uno sguardo Viviana Guglielmi è una giornalista delle reti Mediaset. Ha iniziato la sua carriera occupandosi di sport. “Il mio modello è Candido Cannavò”, diceva. “Ha lo stile giusto, mai sopra le righe, mai una parola fuori luogo”. Suo malgrado si è trovata protagonista di un pessimo fuori onda nello studio di Andrea Giambruno.

A cura di Giulia Turco

Finisce nell’occhio del ciclone l’ennesimo scivolone televisivo di Andrea Giambruno , questa volta immortalato in un pessimo fuori onda del suo programma Diario del giorno su Rete 4. Dopo le esternazioni degli ultimi tempi, dal caso degli stupri di Palermo e dopo aver usato il termine “transumanza” per parlare di immigrazione, il giornalista Mediaset viene colto in fallo da Striscia La Notizia, mentre tenta un approccio non ricambiato con la collega e giornalista in studio Viviana Guglielmi che, imbarazzata, non lo degna nemmeno di uno sguardo.

Chi è Viviana Guglielmi la giornalista coinvolta suo malgrado nel fuori onda con Giambruno

Viviana Guglielmi è una giornalista delle reti Mediaset. Nata nel 1977 a Sanremo ma cresciuta nel bergamasco, ha una laurea in Scienze della Comunicazione ed è iscritta all’Albo dei giornalisti della Lombardia dal giugno 2009. Inizia la sua carriera nel giornalismo televisivo occupandosi di sport e di intrattenimento. Nel 2008 approda ad Antennatre con il programma Azzurro Italia e dal 2010 viene affidata alla conduzione di Happy Hour, in onda su Tele Lombardia. Ha collaborato anche per diverse testate, da Il Giornale alla rivista Style. È apparsa sugli schermi di Inter Channel, poi su Sistal Tv: Approda infine a Gazzetta TV e in seguito nella redazione di Tgcom24. “Sono appassionata di sport. Da ragazzina facevo i campionati regionali di nuoto, stile libero. In tv non perdevo una puntata de La domenica sportiva. E mi dicevo: “Un giorno mi piacerebbe condurre un programma di calcio…”, ha raccontato in un’intervista al Corriere nel 2015 ai tempi di GazzettaTv. “Il mio modello? Candido Cannavò. Mi sono nutrita dei suoi editoriali, dei suoi libri. Lo vedevo in tv e dicevo: “Quello è lo stile giusto, compassato e profondo, mai sopra le righe, mai una parola fuori luogo”.

Le parole di Andrea Giambruno e l’indifferenza della giornalista

Nel corso del fuori onda mostrato da Striscia La Notizia, Andrea Giambruno si lascia andare ad atteggiamenti che ben poco sembrerebbero avere a che fare con uno studio televisivo. Sorseggia una bibita, gesticola e si muove da una parte all’altra dello studio con fare beffardo: “Ma non mi rompessero il ca** con il ciuffo, ho 42 anni e ce li ho i capelli, qua dentro sono tutti pelati, non mi rompessero i cog**ioni”, dice a qualcuno. Poi si avvicina alla collega, le dà qualche non richiesta pacca sulla spalla e carezza sui capelli. “L’unico giudizio che conta per me è quello di Viviana”, ironizza poi. Gioca con i complimenti parlando del suo abbigliamento, pur trovando ben poco terreno fertile da parte della giornalista. "Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po'…Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima…?”, continua Giambruno, mentre la collega sdrammatizza con fare ironico. Della serie, ce lo dobbiamo tenere.