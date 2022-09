Andrea Giambruno compagno di Giorgia Meloni: “Non sono di sinistra, nostra figlia è fiera della madre” Andrea Giambruno si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. Il giornalista di Studio Aperto ha parlato del suo rapporto, lungo ormai 9 anni, con Giorgia Meloni.

A cura di Daniela Seclì

Andrea Giambruno, da 9 anni, è il compagno di Giorgia Meloni. Il giornalista e la leader di Fratelli d'Italia si sono conosciuti nel programma Quinta Colonna di Paolo Del Debbio, di cui Giambruno era autore. Impedì alla politica di finire in diretta con la banana che stava mangiando in quel momento. L'uomo ha raccontato il suo rapporto con Giorgia Meloni, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Di lei mi colpì oltre l’aspetto fisico, l’intelligenza e avevo sentito che Giorgia era diversa da come poteva apparire. Ha una femminilità con una sua parte fragile, è un essere umano con una propria sensibilità, una propria dolcezza. Non è un robot. La vera Giorgia è una persona che si è fatta da sola, con tante difficoltà in adolescenza, cresciuta senza il padre: ha dimostrato che, se lavori con impegno e senza scorciatoie, il tuo riscatto ce l’hai. Giorgia ha realizzato qualcosa di impensabile, date le condizioni di partenza […] Lunedì ha lasciato il campo ai suoi, non andando in conferenza stampa e prendendosi del tempo per stare con sua figlia. Un uomo si sarebbe preso tutto lo spazio per dire: ho vinto io. Giorgia è la prova provata che una donna può fare tutto e meglio di un uomo.

Giorgia Meloni potrebbe essere la prima donna premier

Andrea Giambruno vive con grande orgoglio l'idea che la sua compagna possa essere la prima donna premier: "Sperando che vada così, sono felice, è qualcosa di epocale: per Giorgia, è il completamento di un percorso lungo trent’anni; per nostra figlia, è una pagina di storia che, quando sarà grande, la renderà orgogliosa di sua madre". La loro bambina Ginevra, ha scritto un tenero bigliettino alla madre, esprimendo la sua felicità per la vittoria riportata. Giambruno ha spiegato che la piccola ha 6 anni, ha scritto da sola quel biglietto perché ha già dimestichezza con la scrittura da un anno, ma non ha ancora ben presente la portata dell'accaduto: "Ha solo capito che la mamma ha vinto qualcosa".

Andrea Giambruno è il compagno di Giorgia Meloni

Andrea Giambruno, che ogni giorno conduce Studio Aperto, ha spiegato che lui e la sua compagna – durante i nove anni di relazione – hanno sempre tenuto distinti il lavoro e la vita privata. Anche ora che i riflettori sono puntati sulla sua compagna, non diventerà "il tipo da copertine o foto patinate". E ha aggiunto: "Se Giorgia mi chiederà di accompagnarla nei viaggi di Stato, lo farò con piacere. Ma non smanio per esserci". Quando gli è stato chiesto se andrà a vivere a Palazzo Chigi non ha avuto dubbi:

Non credo proprio. Le sembra che facciamo crescere una bimba di sei anni in un palazzo tipo Versailles? Anche un po’ meno, grazie. Una casa ce l’abbiamo. […] Il matrimonio? Non è il tempo di pensarci, le priorità sono altre.

Il giornalista non è di sinistra

Giorgia Meloni ha dichiarato che il suo compagno è di sinistra e dunque, non era certa di poter contare sul suo voto. Su questo punto, il giornalista ha chiarito: