Peppa Pig presenta la prima coppia formata da due donne tra i suoi personaggi Peppa Pig introduce per la prima volta una coppia di genitori dello stesso sesso in una puntata dello show. Era già stata avviata una petizione nel 2019 affinché il cartone britannico fosse più inclusivo.

A cura di Ilaria Costabile

Un'altra piccola rivoluzione arriva dal mondo dei cartoni animati per bambini. Anche Peppa Pig introduce per la prima volta una coppia di genitori dello stesso sesso, si tratta di due mamme, di cui parla una delle piccole protagoniste dello show inglese. Un passo avanti nell'intrattenimento per bambini, che arriva a qualche anno di distanza da una petizione lanciata affinché anche il cartoon, tra i più noti al mondo, fosse più inclusivo.

La prima coppia con genitori dello stesso sesso

La puntata dello show è andata in onda su Channel 5 ed è un'amica di Peppa Pig, ovvero Penny Polar Bear, che nel descrivere la sua famiglia racconta: "Vivo con mia mamma e l'altra mia mamma. Una mamma è un dottore e una mamma cucina gli spaghetti. Io amo gli spaghetti". Una scelta che va ad avvalorare il fatto che il cartone sia stato riconosciuto in questi ultimi anni come detentore dei valori e delle istanze della comunità LGBTQ+, tanto da considerare Pippa Pig come una vera icona gay. L'album di canzoni dedicate al cartone, ovvero Peppa's Adventures: The Album, secondo i fan conteneva vari richiami alla comunità.

La petizione a favore della comunità LGBTQ

Il cartone inglese è stato trasmesso per la prima volta nel 2004, riscontrando un successo di pubblico a dir poco clamoroso, tanto da essere esportato in almeno 180 paesi. Proprio la sua diffusione, così vasta, aveva portato già nel 2015 l'ex ministro della Sanità britannico, Norman Lamb, ad incentivare l'inclusione di personaggi gay all'interno della narrazione. Nel 2019, infatti, è stata poi lanciata una petizione in cui si chiedeva che fosse introdotta dagli showrunner di Peppa Pig anche una famiglia costituita da genitori dello stesso sesso. Nella proposta si leggeva:

