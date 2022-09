Chi è Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni che la difese in tv dagli insulti sessisti “Il mio compagno è di sinistra, adesso penso che voterà per me alle prossime elezioni”, raccontava Giorgia Meloni. Milanese, 41 anni, giornalista e autore tv Mediaset, Giambruno è un padre presente per Ginevra, la loro prima figlia nata nel 2016, e un compagno protettivo per Giorgia Meloni: “Io sono gelosa, ma lui di più”.

Andrea Giambruno compagno di Giorgia Meloni si prepara a diventare il primo "first gentleman" della Repubblica Italiana. Milanese, 41 anni, di idee politiche lontane dalla sua metà, Giambruno è un giornalista e autore televisivo dei programmi Mediaset, ha condotto Tgcom24 e Studio Aperto. È proprio durante un’ospitata in studio che con la leader di Fratelli d’Italia che è scattato il colpo di fulmine.

Oggi vivono insieme a Roma da oltre 7 anni e hanno avuto una figlia, Ginevra, nata nel 2016. Non sono sposati, ma solo perché come ha confessato lei stessa, la proposta non è ancora mai arrivata. Nella serata del 25 settembre 2022, Giorgia Meloni ha dedicato i primi risultati delle urne ai suoi affetti più cari, menzionando anche il compagno: "Voglio ringraziare la mia famiglia, Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me".

Andrea Giambruno, prossimo first gentleman, è un conduttore e giornalista Mediaset

Classe 1981, Andrea Giambruno cresce a Monza e studia Filosofia all’Università. L’esordio a Mediaset si dice arrivi grazie ad Alfonso Signorini che lo ha voluto come autore del suo programma Kalispera. Il giornalista ha lavorato nel dietro le quinte di diversi talk show Mediaset, a partire da Mattino Cinque, Matrix, Quinta Colonna, Stasera Italia. In seguito è approdato in conduzione per la redazione del Tgcom24, poi a Studio Aperto. Proprio durante una rassegna stampa in onda a Tgcom 24, a febbraio 2021 il giornalista aveva preso le difese della sua compagna rispondendo pubblicamente agli insulti sessisti che il professor Giovanni Gozzini ai tempi aveva rivolto a Giorgia Meloni.

Per chi non lo sapesse, io sono il compagno di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni è la mia compagna e madre di mia figlia. Sono molto fiero di quello che ha fatto Giorgia Meloni nella sua vita. Non mi permetto di commentare le parole del professore perché ci saranno altri luoghi dove verranno commentate e sentenziati determinati termini. Mi permetto semplicemente di dire che ci sono dei minori che leggono certe schifezze e che io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita.

Il primo incontro e la storia d’amore tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno

Il primo incontro con Giorgia Meloni risale al 2015, ai tempi in cui Giambruno era uno dei più affascinanti tra gli addetti ai lavori dei programmi Mediaset di Quinta Colonna. È una storia nota che Meloni poco prima di entrare in studio sia stata “rimproverata” dal giovane autore perché intenta a mangiare una banana, “per spezzare la fame”, poco prima di andare in onda. Il suo temperamento non è passato indifferente a Meloni che è rimasta particolarmente colpita, tanto che qualche tempo dopo è bastato un incontro e qualche chiacchiera per accendere la passione. Ad aprile, Novella 2000 ha beccato i due innamorati con le foto in un ristorante della Brianza.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno sono i genitori di Ginevra

Appena un anno dopo è nata Ginevra, la loro prima figlia. “Andrea è un padre fantastico, presentissimo”, ha raccontato Giorgia Meloni in un’intervista al Corriere a giugno 2020. “Passa a Milano una settimana al mese, ma quando è qui lavora quasi sempre di sera e durante il giorno sta molto con Ginevra. Ci alterniamo, ci aiutiamo, ci completiamo”. La leader ha anche ammesso che entrambi sono particolarmente gelosi. Una versione confermata anche da Giambruno, che a maggio 2021 ha confidato al magazine di Alfonso Signorini: “Conosce e frequenta migliaia di persone e altre migliaia la cercano tutti i giorni. Quando qualcuno eccede o è invadente ovvio che mi infastidisca. Ma quando, presto, sarà la prima donna presidente del Consiglio nella storia d’Italia andrà anche peggio”.

Andrea Giambruno è di sinistra, le divergenze politiche con Giorgia Meloni

Simili, ma anche diversi. “Giorgia è una precisina, un vero incubo, la sua mania dell’ordine è patologica, arriva a sistemare le penne Ion scala cromatica”, ha raccontato il giornalista a Chi. “È una ritardataria cronica. In questo lei è troppo romana e io troppo milanese. Poi ci penso e la perdono: non fa un lavoro qualunque”. Non solo, a dividerli sono anche le idee politiche opposte, che a quanto pare in casa alimentano un florido dibattito. Giorgia Meloni ha ironizzato definendolo “un nemico in casa” e non ha mai nascosto le simpatia di Giambruno verso sinistra.“Il mio compagno è di sinistra, adesso penso che voterà per me alle prossime elezioni”, aveva detto Meloni ospite di Pif, a Il Testimone. “Discutiamo su gay, temi etici, legalizzazione delle toghe leggere. Non la pensiamo nella stessa maniera”.