Giorgia Meloni e Andrea Giambruno insieme per la figlia Ginevra, le foto per il pranzo di Pasqua Giorgia Meloni e Andrea Giambruno hanno trascorso insieme la giornata di Pasqua. A testimoniarlo sono alcune foto del settimanale Chi, in cui la premier raggiunge casa della sorella Arianna e poco dopo arriva anche il suo ex, per trascorrere del tempo insieme con la piccola Ginevra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Sebbene Giorgia Meloni e Andrea Giambruno non siano più una coppia da diversi mesi, a seguito dello scandalo dei fuori onda di Striscia la Notizia, in cui il giornalista adottava comportamenti poco consoni al suo ruolo, non mancano i momenti in cui i due si trovano a trascorrere del tempo insieme, soprattutto quando le festività lo consentono. Ed ecco, quindi, che durante le feste di Pasqua, gli ex si sono riuniti per amore della figlia Ginevra e il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto di questo incontro.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno con la figlia Ginevra

Il pranzo pasquale si è svolto a casa di Arianna, la sorella maggiore della Premier, che insieme al compagno, il ministro dell'agricoltura Lollobrigida e le loro due figlie, Rachele e Vittoria, ha imbastito la tavola per attendere gli ospiti. La prima ad arrivare è Arianna Paratore, mamma di Arianna e Giorgia, poco dopo arriva anche Meloni che prima di entrare in casa sosta qualche minuto al telefono. Con sé, oltre al necessario, ci sono regali e uova di Pasqua per i presenti, che due collaboratori aiutano a portare all'interno dell'abitazione all'Eur, lontano dal caos cittadino e immersa nel verde. Poco dopo arriva anche Andrea Giambruno, in macchina da solo, pronto a dare una mano, qualora ce ne fosse bisogno.

La premier e il giornalista beccati altre volte insieme

Un incontro nato per il bene della piccola Ginevra, nata sette anni fa, ed estremamente legata al suo papà, che infatti non vede l'ora di riabbracciare. Non è la prima volta che la Premier e il suo ex si trovano di nuovo l'uno accanto all'altra, c'è anche chi ha ipotizzato che potesse esserci un ritorno di fiamma, ma al momento la Presidente del Consiglio ha un'agenda fittissima di impegni, tra cui spicca il G7 che si terrà in Puglia, a Borgo Egnazia, ma tanti altri sono gli impegni a cui dovrà presenziare nelle prossime settimane. Una giornata di relax in famiglia, quindi, rappresenta tempo prezioso che non va sprecato per nessuna ragione, soprattutto se a giovarne è Ginevra, sua figlia, per la quale farebbe di tutto pur di vederla felice.