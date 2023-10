Cosa è successo tra Giambruno e Giorgia Meloni: cos’ha detto il giornalista, i video e il post social Dopo dieci anni d’amore è finita la relazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. I due avrebbero preso strade diverse da tempo, ma sono stati i clamorosi fuorionda del giornalista mandati in onda da Striscia la Notizia a spingere Meloni a parlare. Ecco dunque la cronistoria della rottura, dal polverone mediatico ai dubbi sul futuro professionale di Giambruno.

Andrea Giambruno e Giorgia Meloni si sono lasciati dopo i clamorosi fuorionda del giornalista trasmessi da Striscia la Notizia, che hanno mostrato i comportamenti di lui nei confronti di alcune colleghe. Prima in studio con la giornalista Viviana Guglielmi, poi in un dietro le quinte che ha spinto Giorgia Meloni a prendere pubblicamente posizione nei confronti del compagno. Al momento c’è incertezza sul futuro professionale di Giambruno che, stando alle indiscrezioni del Corriere ella Sera, sarebbe “sotto ad un treno”. Si valutano ripercussioni da parte di Mediaset, oltre a possibili sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine dei Giornalisti.

Cosa ha detto Andrea Giambruno alla collega nel primo fuorionda

Il primo video di Andrea Giambruno trasmesso da Striscia la Notizia mercoledì 18 ottobre racconta di un fuorionda piuttosto particolare tra il giornalista e la collega Viviana Guglielmi. Lui fa il simpatico, gira per lo studio con atteggiamento beffardo, si vanta del ciuffo folto mostrando superiorità rispetto ai colleghi, proprio per via del capello. Sorseggia una bibita in lattina, poi si avvicina alla collega e si rivolge a lei dandole attenzioni, interessandosi al suo stato d’animo e dispensandole consigli non richiesti in tema di moda. Ecco che diventa virale, anche sul social, l’ormai noto caso del “blu estoril”. Tutto mentre la collega lo degna di ben pochi sguardi e attenzioni.

Le frasi nel secondo video mostrato da Striscia

Il secondo capitolo della saga Giambruno va in onda la sera successiva a Striscia la Notizia. È giovedì 19 ottobre e sembra non esserci limite al peggio. Le immagini vanno oltre l’immaginazione del pubblico, con un Giambruno che dà il meglio di sé e arriva a fare battute allusive a sfondo sessuale con alcune colleghe. “Sei fidanzata?”, azzarda con una di loro. “Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti io e te?, Dove ti ho già vista? Ero ubriaco? Lo sai che io e *****, abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, ora lo sai anche tu. Stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome. Anche le foursome con **** . Però generalmente va a Madrid a ciu***e. Hai sco*ato? C'è fi*a? Sco**to? Entrerai a far parte del nostro gruppo di lavoro? Ti piacerebbe? Però devi darci qualcosa in cambio". E allora che la donna risponde: "La mia competenza". Lui insiste: "Noi facciamo le foursome, si sco*a”.

Il post di Giorgia Meloni sui social: "La mia storia finisce qui"

È il secondo filmato a far traboccare il vaso, con Giorgia Meloni che, all’indomani mattina decide di pubblicare l’annuncio della separazione dal compagno via social. “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui”, spiazza il premier. Parole che lasciano di stucco, soprattutto perché appena pochi giorni prima il giornalista rilasciava un’intervista sulle pagine di Chi, in cui alludeva persino al fatto che potesse già aver sposato, in segreto, Giorgia Meloni. Tutto sembrava procedere per il meglio. Eppure la versione di Meloni racconta una storia diversa: “Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo”.

Il giornalista Andrea Giambruno fuori da Mediaset: qual è la verità

Ora ci si chiede cosa accadrà sul piano professionale per Andrea Giambruno. Dopo l’accaduto Mediaset ha rilasciato una nota in cui fa sapere che il giornalista si è auto sospeso dalla condizione di Diario del Giorno su Rete 4, le cui redini verrano prese da Luigi Galluzzo. Non è chiaro però se si tratti di una situazione temporanea, o se la sua uscita di scena possa essere definitiva sugli schermi Mediaset. L’azienda ha detto che valuterà le circostanze e che prenderà una decisione in merito. Nel frattempo, in questi giorni, Giambruno ha lasciato Milano e ha vissuto alcuni momenti di tranquillità in famiglia, a Bergamo. “Ormai sono terrorizzato da tutto”, aveva fatto sapere all’indomani del primo video durante un convegno a Pavia, al quale era stato invitato. “Appena dico qualunque cosa, diventa oggetto di mistificazione”.

Le parole di Giorgia Meloni dopo la separazione

Domenica 22 ottobre, Giorgia Meloni ha reso pubblica la sua decisione di non partecipare alla kermesse di Fratelli d’Italia in programma per l’anniversario del primo anno del suo governo. “Se state guardando questo video vuol dire che non sono riuscita a partecipare di persona e di questo mi dispiace da morire, ma in fondo sono anche io un essere umano e se c’è qualcuno a cui chiedere comprensione penso che siano i militanti e i simpatizzanti di Fratelli d’Italia”, ha fatto sapere in un video registrato al Cairo e tramesso infine durante la kermesse. Dopo la notizia della separazione, Meloni era stata intercettata dai giornalisti, tagliando corto sul tema della sua vita privata: “Sto bene, sto molto bene, faccio il mio lavoro come sempre”, aveva replicato ai microfoni. “Non c’è una parte politica, non so cosa non sia chiaro del fatto che non voglio più parlare di questo”.

Caso Giambruno: ci saranno altri video del giornalista?

Altro dubbio ancora senza risposta è se nel cassetto di Antonio Ricci ci siano ancora video da sfoderare sul tema Giambruno. L’ideatore del tg satirico ha fatto sapere che “esistono solo due video”, che sono stati registrati a giugno 2023 e che sono quelli trasmessi fin qui. Le voci però dicono altro e pare che il materiale fosse più ricco di quello che è stato mostrato al pubblico. Difficile, comunque, che Striscia possa a questo punto tirarlo fuori. La situazione per di più è già abbastanza delicata e Giambruno rischia una pena che va dalla sospensione temporanea fino al licenziamento da Mediaset.

Antonio Ricci, Pier Silvio Berlusconi e le reazioni esterne

Sul sito di Striscia la Notizia Antonio Ricci ha fornito la sua versione dei fatti, negando di essere in possesso di ulteriori filmati e ammettendo di aver preso l’iniziativa riguardo alla messa in onda dei primi due fuori onda che hanno scatenato il caos. Non ci sarebbe dunque nessuna teoria del complotto né alcuna manovra politica dietro quanto accaduto ai danni di Giambruno e dunque Meloni. “La cosa che mi ha più stupito di tutto il dibattito è che per il 90% dei giornali sembra impossibile che possa esistere qualcuno che prende iniziative di testa sua e non sia un mero ventriloquo. Un’anomalia da censurare”, ha scritto Ricci. Il giorno prima, con una nota all’ANSA, Ricci aveva lanciato una frecciata a Giorgia Meloni dichiarando: “Un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere”.

Sul caso è intervenuto anche Pier Silvio Berlusconi che, secondo una ricostruzione del Corriere della Sera, avrebbe contattato personalmente Giorgia Meloni dicendosi dispiaciuto per l’accaduto. “Non ne sapevo nulla, altrimenti ti avrei avvisata. Non ho potuto fare nulla per impedirlo”, le avrebbe detto, facendo leva ancora una volta sull’indipendenza di Antonio Ricci e del suo tg. Ad ogni modo, l’ad Mediaset non avrebbe alcuna intenzione di licenziare Giambruno. Lo assicurano fonti vicine al Corriere.