Pier Silvio Berlusconi a Meloni: “Non potevo impedirlo”, non intenderebbe licenziare Giambruno Continuano a rincorrersi le indiscrezioni a proposito del presunto “complotto” celato dietro i fuori onda di Striscia la notizia su Andrea Giambruno. Secondo l’ultima ricostruzione, Pier Silvio Berlusconi avrebbe telefonato alla premier Giorgia Meloni per esprimerle vicinanza: “Non ho potuto fare nulla per impedirlo”.

A cura di Stefania Rocco

Continuano a rincorrersi le indiscrezioni a proposito dei fuori onda trasmessi da Striscia la notizia che hanno determinato la separazione tra la premier Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. A smentire la teoria del complesso, solo qualche ora fa, è stato il patron di Striscia, Antonio Ricci, che ha confermato di avere agito di sua iniziativa, svelando che non esisterebbero altri filmati a proposito dell’atteggiamento tenuto dietro le quinte di Diario del giorno dal giornalista. Ad avvalorare la tesi dell’iniziativa personale di Ricci anche una ricostruzione pubblicata dal Corriere secondo la quale, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo Mediaset, avrebbe telefonato a Meloni venerdì per esprimerle la propria vicinanza.

Pier Silvio Berlusconi a Meloni: “Non ne sapevo niente”

In aperto contrasto con la tesi secondo la quale sarebbe stata la famiglia Berlusconi a utilizzare i filmati per colpire Giambruno e indebolire la posizione di Meloni è la telefonata che, secondo il Corriere, venerdì Pier Silvio Berlusconi avrebbe fatto alla premier. Il figlio del fondatore di Forza Italia si sarebbe detto “molto dispiaciuto” per la messa in onda dei video da parte di Striscia. “Non ne sapevo nulla, altrimenti ti avrei avvisata. Non ho potuto far nulla per impedirlo”, avrebbe detto Berlusconi al telefono con Meloni. L’Ad Mediaset, pur senza fare promesse, avrebbe inoltre aggiunto l’intenzione di tentare di fermare la pubblicazione di nuovi fuori onda che, secondo diverse altre fonti, sarebbero ancora più sgradevoli dei precedenti. Secondo Ricci, tuttavia, i filmati sarebbero solo due, entrambi già pubblicati.

Mediaset non intenderebbe licenziare Andrea Giambruno

Il Corriere aggiunge che da ambienti Mediaset sarebbe già trapelata l’indiscrezione secondo la quale l’azienda non intenderebbe licenziare Giambruno. Intanto, il giornalista si è auto sospeso dalla conduzione del format di Rete4, Diario del giorno, dietro le quinte del quale si sono consumate le gesta che hanno determinato la sua caduta.