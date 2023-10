Giambruno replica ai fuorionda di Striscia: “Tutto ciò che dico diventa oggetto di mistificazione” Andrea Giambruno al convegno di Pavia tenutosi oggi ha commentato con l’assessora al Turismo della Regione Lombardia, Barbara Mazzali, i fuorionda di Striscia che lo vedono protagonista: “Ormai sono terrorizzato da tutto. Appena dico qualunque cosa diventa oggetto di mistificazione”. Lo riporta La Repubblica.

A cura di Gaia Martino

Dopo i fuorionda trasmessi da Striscia La Notizia, Andrea Giambruno si è detto "terrorizzato" perché "qualunque cosa dice diventa oggetto di mistificazione". Il conduttore, compagno di Giorgia Meloni, è stato protagonista delle due ultime puntate del tg satirico di Antonio Ricci che ha trasmesso alcuni audio del giornalista mentre rivolge delle battute allusive alla collega Viviana Guglielmi. Durante il convegno a Pavia tenutosi oggi, Giambruno, scrive La Repubblica, si è sfogato con il microfono acceso con l’assessora al Turismo della Regione Lombardia, Barbara Mazzali.

La replica di Andrea Giambruno

Andrea Giambruno durante il convegno a Pavia sul cammino e il turismo sostenibile tenutosi oggi, aveva l'assessora al Turismo della Regione Lombardia, Barbara Mazzali, al suo fianco. Fa sapere la Repubblica che il giornalista ha offerto un bicchiere d'acqua all'assessora, poi riferendosi al fuorionda di Striscia La Notizia, ha commentato: "Ormai sono terrorizzato da tutto. Appena dico qualunque cosa diventa oggetto di mistificazione".

Cosa ha detto Giambruno nei fuorionda trasmessi da Striscia

Nei fuorionda trasmessi da Striscia La Notizia, il giornalista si lamenta con chi gli contesta la sua acconciatura, poi si rivolge alla collega Viviana Guglielmi in studio con queste parole: "L'unico giudizio che conta per me è quello della Viviana, ma la bellezza di questo blu estoril, una donna acculturata come te dovrebbe saperlo, blu Cina no, non ti si addice, sei di un livello superiore, meglio oggi? Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po'…Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima". E ancora oggi il tg satirico di Antonio Ricci ha mandato in onda nuovi audio del conduttore che parla di fare delle "threesome", di avere "una tresca" con una collega, e invita un'altra donna a partecipare. Invitato a fare attenzione a Striscia "che ti registra", il giornalista ironizza: "Ma che ho detto? Dai. Si ride, si scherza. Veniamo dalla pandemia. Manco stessimo parlando dell'Agenzia delle entrate".