Il caso Giambruno divide Cruciani e Parenzo: “Nei fuorionda ognuno dice quello che vuole” Il fuorionda di Andrea Giambruno pubblicato da Striscia la Notizia è arrivato anche a La Zanzara, dove Cruciani e Parenzo si dividono: “Nei fuorionda ognuno può dire le peggio cose”. La replica di David: “Il marito della premier che si mette a broccolare con la collega, non lo so. Io dico solo che fossi in lui avrei paura a tornare a casa”.

Il fuorionda di Andrea Giambruno pubblicato da Striscia la Notizia è arrivato anche a La Zanzara. Nella trasmissione radiofonica di Radio24, i conduttori Giuseppe Cruciani e David Parenzo si dividono su quello che è accaduto: "Mi è parso abbastanza evidente che lo abbiano voluto impallinare", ha detto Cruciani riferendosi al fatto che Striscia e Diario del Giorno facciano parte della stessa azienda. David Parenzo contrattacca: "Il marito della premier che si mette a broccolare con la collega, non lo so. Che figura di palta!".

La difesa di Cruciani

Giuseppe Cruciani ha aperto il suo editoriale proprio parlando di questo caso e, dopo aver precisato di non conoscere il giornalista di Rete4 protagonista del fuorionda, ha sottolineato di volersi schierare per difendere "la sua libertà":

Andrea Giambruno è stato pizzicato in un fuorionda a dire certe cose, ma non ha detto niente. Viene usato quel fuorionda per andargli contro, viene accusato delle peggiori nefandezze, di sessismo, di maschilismo e di aver usato di dire parolacce. Ma nei fuorionda ognuno può dire le peggio cose, è successo anche a me, certamente uno dovrebbe essere più attento. Ha detto ‘cazzo', oddio. Ha fatto dei complimenti a una ragazza in studio e parlano di maschilismo tossico. Vi dovete vergognare! Voglio difendere la libertà di Andrea Giambruno che non conosco.

L'attacco di Parenzo

David Parenzo sottolinea il disagio che Andrea Giambruno ha messo alla giornalista Viviana Guglielmi e ha poi sottolineato come tutto questo rappresenti una pessima figura fatta fare anche al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: