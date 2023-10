Perché Andrea Giambruno non era a Diario del giorno di oggi dopo il fuorionda di Striscia Nella puntata odierna di “Diario del giorno”, la sua assenza non è da attribuire all’episodio controverso del fuorionda di Striscia la Notizia, bensì a impegni istituzionali che aveva già preso in precedenza.

Andrea Giambruno è comprensibilmente al centro dell'attenzione mediatica dopo il fuorionda pubblicato da Striscia la Notizia nella serata di mercoledì 18 ottobre. Nella puntata odierna di "Diario del giorno", la sua assenza non è da attribuire a questo episodio controverso, bensì a impegni istituzionali che aveva già preso in precedenza. Vediamo quali.

Andrea Giambruno impegnato a Pavia

Andrea Giambruno era impegnato oggi agli Stati generali sul cammino e il turismo sostenibile, un evento di rilevanza istituzionale che si è tenuto a Pavia. La manifestazione è stata caratterizzata dalla presenza anche del Ministro per il Turismo, Daniela Santanché, che ha partecipato con un video-messaggio. Nel corso dell'evento si sono affrontate tematiche cruciali per il futuro del settore turistico e della sostenibilità ambientale per quanto concerne le "Vie Francigene".Va sottolineato che gli studi di "Diario del giorno" si trovano al Palatino a Roma. È stata proprio questa distanza geografica, insieme all'impegno già preso precedentemente per la moderazione di questi "Stati generali," che ha reso impossibile la sua partecipazione alla trasmissione.

Il fuorionda di Striscia che ha fatto scalpore

Il fuorionda che ha coinvolto Andrea Giambruno è stato motivo di discussioni accese sul web. Non si parla d'altro e anche per questo motivo, appena notata la sua assenza in studio alla conduzione della sua trasmissione (al suo posto c'era Manuela Boselli) qualcuno si è chiesto se non fosse per qualche provvedimento disciplinare. Nel fuorionda, il giornalista si lamentava di chi gli contesta la sua acconciatura, successivamente assumeva toni sguaiati nei confronti di qualcuno fuori campo, continuando a toccarsi il cavallo dei pantaloni e rivolgendosi poi alla sua collega Viviana Guglielmi in studio in questo modo: "L'unico giudizio che conta per me è quello della Viviana, ma la bellezza di questo blu estoril, una donna acculturata come te dovrebbe saperlo, blu Cina no, non ti si addice, sei di un livello superiore, meglio oggi? Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po'…Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima".