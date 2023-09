Giorgia Soleri risponde a Meloni e Giambruno: “Voglio ubriacarmi e tornare a casa da sola la sera” L’attivista ha risposto alla premier Giorgia Meloni, che in conferenza stampa ha difeso le parole del suo compagno Andrea Giambruno: “È un victim blaming imbarazzante. Perché non mi devo ubriacare? Perché non devo tornare da sola la sera? Voglio poter fare tutto quello che fanno gli uomini”.

Giorgia Soleri ha partecipato alla manifestazione contro il femminicidio che si è tenuta oggi a Roma. Raggiunta dai microfoni di Fanpage.it, l'attivista ed ex compagna di Damiano David dei Maneskin ha parlato della condizione della battaglia femminista in questo momento: "Frequento le piazze da quando sono bambina e per la prima volta vedo una piazza stracolma anche di uomini, questo significa che qualcosa sta cambiando". Poi ha risposto alla premier Giorgia Meloni, che in conferenza stampa ha difeso le parole del suo compagno Andrea Giambruno: "Penso che sia difficile male interpretare quelle parole, ci sono i video. Chili e chili di riprese. È un victim blaming imbarazzante. Perché non mi devo ubriacare? Perché non devo tornare da sola la sera? Voglio poter fare tutto quello che fanno gli uomini".

Le parole di Giorgia Soleri

Nel suo intervento, Giorgia Soleri ha fatto notare il significativo cambiamento che si sta verificando nella società. È un segnale che la lotta per i diritti delle donne sta guadagnando terreno e sta riuscendo a coinvolgere soprattutto gli uomini:

È importante essere qui oggi perché sono tante le donne uccise fino ad oggi. Stiamo vedendo un victim blaming imbarazzante in televisione ma non è diverso da quello che viviamo tutti i giorni. Io frequento le piazze da quando sono bambina e per la prima volta vedo una piazza stracolma anche di uomini, questo significa che qualcosa sta cambiando.

La risposta a Giorgia Meloni sulle parole di Andrea Giambruno

"Un victim blaming imbarazzante". Giorgia Soleri risponde senza troppi giri di parole a un commento sulle parole di Giorgia Meloni che ha difeso il compagno Andrea Giambruno sull'ormai celebre "se non ti ubriachi, non incontri il lupo":