Arianna Meloni, la sorella di Giorgia Meloni: “Se solo sapessero quello che hai passato”

Arianna Meloni è la sorella di Giorgia Meloni. Si occupa di politica anche se non si è mai candidata, anzi è ufficialmente una "precaria della Regione Lazio", come si è definita. È passata sotto i riflettori la dedica che ha fatto a sua sorella dopo la vittoria elettorale: "Se solo sapessero l’ansia che hai provato, come quella prima volta a Porta a Porta. Le notti passate in bianco a studiare. I silenzi e le angosce, spesso insieme, per capire, riflettere e guardarsi intorno. Non ti ho visto mai cedere alle lusinghe del potere, mai privilegiare il tuo interesse personale rispetto a quello che consideravi giusto fare per questa Nazione". Arianna Meloni è sposata con Francesco Lollobrigida. Dal loro amore sono nate due figlie, Vittoria e Rachele.

Chi è Arianna Meloni, assistente politica e sorella di Giorgia Meloni

Arianna Meloni, sin da giovane, è impegnata in attività politiche ma non in prima persona. È una precaria della Regione Lazio all'interno degli staff dei partiti. Ha da sempre sostenuto Giorgia Meloni ed è stata ovviamente una presenza fondamentale della sua ventennale carriera, come ha dimostrato anche il post che ha pubblicato su Facebook per la sua vittoria.

Il rapporto tra Arianna e Giorgia Meloni e il supporto in politica per la sorella

Arianna Meloni aveva raccontato il suo rapporto con Giorgia Meloni in una intervista a "Il Foglio" nella quale ha spiegato di essere da sempre legata a Giorgia e di averla sempre supportata: "Siamo simbiotiche". Invece in un'altra intervista rilasciata in televisione ha detto: "Lei è la più grande, la più bella, la più coraggiosa. Io sono stata una ragazzina difficile, piuttosto chiusa. Lei è stata sempre solare, amata da tutti, e mi si portava dietro". La dedica di Arianna a Giorgia Meloni è una testimonianza chiara:

Ci siamo arrivati grazie soprattutto a te, perché sei una persona e un leader credibile, così credibile da essere riuscita ad affermarsi come donna e come madre in un mondo che soprattutto alle donne non regala nulla. No, non è stata fortuna, nè casualità. È stato lavoro, dedizione, esempio. ù

Il matrimonio di Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida, padre delle figlie Vittoria e Rachele

Francesco Lollobrigida ha avuto un percorso politico quasi simile a quello di Giorgia Meloni. È deputato per Fratelli d'Italia dal 2018, dove ricopre dal 28 giugno 2018 l'incarico di Capogruppo parlamentare di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati. La famiglia che Francesco Lollobrigida e Arianna Meloni hanno costruito insieme ha portato a due figlie, una di dodici e una di tredici. Aveva dichiarato: "Con loro cerco il confronto. Provo sempre a spiegare come guardare le cose con prospettive differenti e senza lasciarsi influenzare pregiudizialmente da mass media e social".