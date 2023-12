Andrea Giambruno vuole condurre un tg Mediaset, l’incontro con Piersilvio Berlusconi prima di Natale “Voglio condurre il Tg4 delle 19 o Studio Aperto”, sarebbe la proposta avanzata da Giambruno ai vertici Mediaset. Il ruolo da autore del programma Diario Del Giorno, al quale è stato confinato dopo la polemica dei fuorionda, inizia a stargli fin troppo stretto e lui non ci sta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Giulia Turco

Andrea Giambruno vorrebbe tornare al suo ruolo davanti alle telecamere Mediaset e starebbe lavorando a progetti anche più grandi rispetto al periodo che ha preceduto il caso mediatico dei fuorionda di Striscia. È quanto raccontano le ultime indiscrezioni de Il Fatto Quotidiano, a proposito di un tentativo di ripresa per il giornalista, che per il 2024 avrebbe in serbo grandi progetti.

I progetti professionali di Andrea Giambruno per il 2024

“Voglio condurre il Tg4 delle 19 o Studio Aperto”, sarebbe la proposta avanzata da Andrea Giambruno ai vertici Mediaset. Il ruolo da autore del programma Diario Del Giorno, al quale è stato confinato dopo la polemica sollevata dai clamorosi fuorionda di Striscia, inizia a stargli fin troppo stretto e lui non ci sta. Per il momento resta del tutto off limits l’ipotesi di entrare a far parte del Tg5, dal momento che la rete ammiraglia è fin troppo esposta, ma per il momento Giambruno sarebbe a quanto pare disposto ad “accontentarsi” anche di Studio Aperto, che ha già condotto in passato.

Proprio con questa intenzione il giornalista avrebbe incontrato l’ad dell’azienda per gli auguri di Natale, subito prima delle feste. Stando alle indiscrezioni però Piersilvio Berlusconi sarebbe dell’idea di andare molto cauto con Giambruno, dal momento che si rischia di un nuovo danno d’immagine per i prodotti dell'azienda. Sfuma dunque per il momento l'idea di un'azione legale contro Mediaset della quale si era discusso qualche tempo prima, forse giudicata fin troppo audace anche per lui.

Il Natale di Andrea Giambruno con Giorgia Meloni

Anche sul fronte privato il giornalista sta cercando di fare del suo meglio. Sempre presente per la sua piccola Ginevra, i due ex compagni avrebbero organizzato il primo Natale dopo la separazione in modo da non fare pesare alla bimba la fresca rottura dei genitori. Stando alle indiscrezioni de Il Fatto, “il giorno di Natale Giambruno è volato insieme a Meloni e alla figlia su un aereo Milano-Roma, sebbene a diversi posti di distanza”. L’occasione probabilmente per trascorrere le feste sia con la famiglia del premier che con quella del giornalista in Lombardia.