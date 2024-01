L’avvocato di Andrea Giambruno: “Falsa la notizia della causa a Mediaset”, la replica de La Stampa Annamaria Bernardini De Pace, avvocato di Andrea Giambruno, scrive a La Stampa per smentire, a una mese dalla pubblicazione, la notizia secondo la quale il giornalista avrebbe annunciato l’intenzione di fare causa a Mediaset. La replica del quotidiano: “Articolo confermato in ogni passaggio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Annamaria Bernardini De Pace, avvocato di Andrea Giambruno, scrive in nome e per conto del suo assistito a La Stampa per rettificare, a un mese di distanza dalla sua pubblicazione, l’articolo con il quale il noto quotidiano aveva annunciato l’intenzione del giornalista di fare causa a Mediaset.

La smentita firmata da Annamaria Bernardini De pace

“La Stampa, il 6 dicembre 2023, ha pubblicato un articolo, a firma di llario Lombardo, dal titolo ‘Giambruno va dagli avvocati. Ora vuole fare causa a Mediaset’. Con sconcertante dovizia di particolari, è stato raccontato che Andrea Giambruno, lunedì 4 dicembre 2023, in occasione di un pranzo a Roma, presso ‘L’Osteria del Sostegno’ avrebbe affermato, davanti a ‘una decina di persone’, di volere fare causa a Mediaset e di avere già discusso con il proprio avvocato una strategia vincente per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito della diffusione dei fuorionda di Striscia la Notizia”, scrive Bernardini De Pace nella sua smentita, “Ciò che più rammarica, nel leggere una simile narrazione da parte di un giornale così rinomato sul territorio nazionale, è la superficialità dimostrata nella diffusione della notizia. Senza avere neppure indagato se la fonte fosse minimamente attendibile. Sarebbe bastato, infatti, interpellare i proprietari del locale citato, per scoprire che il lunedì è giorno di chiusura. E infatti lunedì 4 dicembre 2023 il locale era regolarmente chiuso. […] Già questo è sufficiente a destituire di fondamento l’intera narrazione, totalmente inventata”.

La replica de La Stampa: “Confermiamo l’articolo in ogni passaggio”

A replicare alla smentita dell’avvocata di Andrea Giambruno è stato Ilario Lombardo, giornalista e autore dell’articolo, che ha fatto sapere di confermare quanto scritto il 6 dicembre: “L’unica cosa su cui concordo è che effettivamente era data riportata nell’articolo è sbagliata. Ma, come credo l’Avvocato sappia benissimo, abbuiamo provveduto subito a precisare sulla versione online dell’articolo che la data era un’altra. E lo abbiamo fatto in modo autonomo e tempestivo quella stessa mattina. Per tutto il resto, il contenuto dell’articolo – che confermo in ogni passaggio – è la ricostruzione fedele di una vicenda che è nata dai fuorionda del programma tv Striscia la notizia e che è finita sui giornali di tutto il mondo. […] Inoltre, nella mattinata del 6 dicembre, Giambruno ha avuto la possibilità di smentire il contenuto dell’articolo al telefono con il quotidiano La Repubblica che lo ha contattato. Non lo ha fatto e la sua risposta è stata ‘Non ho nulla da dire, niente da aggiungere’. Niente di male se ha cambiato idea”. Quindi l’affondo riferito alle ultime indiscrezioni circa il futuro professionale dell’ex compagno di Giorgia Meloni:

Ci rifiutiamo di pensare che le voci su una possibile conduzione di Giambruno a Studio Aperto o al Tg4, indiscrezione riportata da alcuni media pochi giorni fa, abbiano indotto lei e il suo assistito – anche solo inconsciamente e certamente in assoluta buona fede – a prendersela con noi e non con l’azienda per cui il collega lavora, in una curiosa applicazioni del proverbiale “due pesi e due misure”.